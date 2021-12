"Los jóvenes tienen miedo": Polémica con Cristiano Ronaldo

En ese sentido, y tras otro traspié en la liga local, las alarmas se volvieron a encender: Manchester United desperdició otra chance y empató 1-1 ante Newcastle.

El rendimiento del delantero portugués no fue el esperado y quien salió a cuestionarlo fue Gabriel Agbonlahor, ex atacante de Aston Villa y Selección inglesa.

"Su comportamiento no es el correcto y su actitud estaba fuera de lugar. Si soy Rashford, Greenwood y Sancho, tengo miedo de intentarlo. Cada vez que tienen un tiro, él levanta los brazos para decir ‘¿Por qué no me has pasado?’"

La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente 'tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades', explicó Agbonlahor

image.png Critiano Ronaldo durante el partido ante Newcastle (27/12).

El ex Aston Villa detalló que el luso, "levantaba los brazos cada vez que no podía tener una oportunidad. Y luego, al final del partido, salió del campo con la cara oscura y supongo que la tenía en el vestuario también".

Por último, Agbonlahor cerró su polémica con lo siguiente: “el Manchester United jugó su mejor fútbol de la temporada contra el Chelsea, con Ronaldo en el banco de suplentes”.