Los hinchas volaron las 17 mil entradas para ver a Argentina

Los hinchas podrán retirar las entradas este martes (07/09) hasta las 19 en el estadio o este miércoles (08/09) entre las 8 y las 19, pero no se detalló qué sucederá con quienes son del Interior del país.

El estadio abrirá sus puertas a las 17.30 para evitar aglomeraciones en los ingresos. Además, los hinchas deberán presentar el DNI, el autodiagnóstico actualizado de la aplicación Cuid.AR el día del partido, mantener el correcto uso del barbijo y la distancia social, entre otros puntos del protocolo.

hinchadaargentinajpg.jpg Los hinchas agotaron las 17 mil entradas para ver el partido Argentina-Bolivia por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

El último partido con público en la Argentina se jugó el 10 de marzo de 2020 en la Bombonera, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

En esa ocasión, Boca Juniors goleó por 3 a 0 a Independiente Medellín, de Colombia, con dos tantos de Eduardo “Toto” Salvio y uno de Emanuel “Bebel” Reynoso .

Un día antes, en la cancha de Estudiantes de La Plata, se jugó el último encuentro con gente en las tribunas pero por torneos locales: por la última fecha de la Superliga 2019/20, el “Pincha” cayó con Racing Club por 2 a 1.

El duelo frente a Bolivia

El defensor Cristián Romero y el volante Giovani Lo Celso se sumaron este último lunes 06/09 a las bajas del arquero Emiliano “Dibu” Martínez y el mediocampista Emiliano Buendía.

“Los jugadores Giovani Lo Celso y Cristian Romero también quedan desafectados para el partido con Bolivia y regresan a su club” , notificó la AFA en un comunicado de prensa.

De esta manera, los jugadores de Tottenham se sumaron a los del Aston Villa, club que había anunciado antes del inicio de la triple fecha que no selecciona la partida para el tercer compromiso.

En consecuencia, el entrenador Lionel Scaloni no contará con estos cuatro futbolistas, los implicados en el escándalo de la suspensión del partido con Brasil en San Pablo, para el entrenamiento del último lunes 06/09 en el predio de Ezeiza.

Los marplatenses partieron en el mediodía del último lunes 06/09 hacia Madrid y desde allí seguirán viaje a Croacia, donde cumplirán los siete días de cuarentena para evitar realizar el confinamiento en un hotel de Londres.

locelsoycristianromeroezeizaafajpg.jpg Emiliano Buendía quedó desafectado de Argentina de común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni y podrá volver a su club junto con el arquero Emiliano Martínez. (Foto: Noticias Argentinas / AFA)

Así lo confirmó Alejandro Martínez , hermano del “Dibu” , en declaraciones a radio Rivadavia.

“El sábado se arregló que Emiliano viaje este lunes para Croacia, hablaron entre el club y la AFA y no ataja contra Bolivia” , contó el hermano del exarquero de Independiente.

Martínez y Buendía intentaron ir a Croacia directamente desde Brasil pero se subieron con el chárter del seleccionado argentino en calidad de deportados.

El “Dibu” Martínez fue titular en la victoria contra Venezuela (3-1) y también comenzó el encuentro ante Brasil, mientras que Buendía se quedó afuera del banco de suplentes en los dos partidos y sigue sin poder debutar en el seleccionado mayor.

emilianomartinezdesafectadojpg.jpg El arquero Emiliano Martínez quedó desafectado de la selección de común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni y podrá volver a su club junto con el volante Emiliano Buendía. (Foto: Noticias Argentinas / AFA)

Lo Celso fue titular ante Venezuela y Brasil, mientras que el “Cuti” Romero cumplió una fecha de suspensión y jugó desde el inicio en San Pablo.

Para el encuentro frente a la “Verde” tampoco estará el arquero de River Franco Armani también será baja en el seleccionado “Albiceleste” tras sufrir durante la práctica en suelo venezolano un golpe en su rodilla derecha que derivó en una sinovitis. Por ese problema el guardavalla de 34 años se quedó afuera de la convocatoria ante la “Vinotinto” y también en el escandaloso clásico ante Brasil.

En ese sentido, el entrenador tiene al nombre que reemplazaría al “1” del Millonario: Agustín Rossi , quien atraviesa un buen presente en Boca.

Primeras represalias contra jugadores de la Selección Argentina

Giovani Lo Celso y Cristian Romero serán multados por el Tottenham cuando regresen a Inglaterra ya que el club aduce que se fueron sin permiso, según el último lunes 06/09 diario Daily Mail.

Según el periódico inglés, “el dúo del Tottenham, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, no tenía permiso para reunirse con la escuadra de Argentina, y la pareja ahora enfrenta multas del club” .

El Daily Mail recuerda que Romero fue “un fichaje veraniego de 42,5 millones de libras procedente del Atalanta” , y que junto con Lo Celso “son dos de las cuatro estrellas de la Premier League en el centro de la controversia del coronavirus en la clasificación para la Copa del Mundo entre Argentina y Brasil ” .

Sin embargo, recuerda que “mientras Aston Villa recibió que su dúo argentino, Emiliano Martínez y Emiliano Buendia, jugara en el partido que fue suspendido a mitad del partido, Sportsmail entiende que los Spurs no dieron el visto bueno para que Romero y Lo Celso viajen ” .

lo-celsojpgjpg.jpg El jugador de la Selección Argentina Giovani Lo Celso, con una camiseta del Tottenham.

La dirigencia de los “Spurs” (el Tottenham) asegura que Lo Celso y Romero viajaron sin el permiso luego de la resolución por unanimidad de los clubes de la Premier League de no ceder a los futbolistas que debían jugar en países incluidos en la lista roja de Covid-19 para el Gobierno británico.

Esta postura del club, sin embargo, no coincide con las declaraciones del entrenador portugués Nuno Espirito Santo , quien ya estaba al tanto que iba a ambos jugadores se la selección argentina.

“Sabemos lo que significa para todos los jugadores jugar en sus selecciones nacionales. Es algo de lo que están muy orgullosos, así que lo que estamos tratando de hacer es anticiparnos a las situaciones ” , había dicho el DT luego del último partido de Tottenham por la Premier.

La postura de los clubes

El Daily Mail recuerda que los clubes de la Premier League originalmente decidieron por unanimidad no liberar jugadores para partidos internacionales jugados en países de la lista roja debido a la negativa de la FIFA a extender su excepción de liberación temporal para jugadores que deben poner en cuarentena a su regreso del servicio internacional.

El Tottenham –según el diario inglés- mantuvo ese acuerdo pero “fue ignorado por Romero y Lo Celso, y la pareja tendrá que afrontar las consecuencias, con fuertes multas” .

Las consecuencias del fallido clásico

La FIFA abrió su procedimiento sancionador para analizar el partido suspendido el domingo 05/09, por las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

El juego entre ambos equipos -el visitante, de la AFA, Asociación del Fútbol Argentino, y el local, de la CBF, Confederación Brasileña de Fútbol- se desarrolló por 5 minutos y fue interrumpido por agentes federales brasileros por supuestas irregularidades sanitarias de los jugadores argentinos, según Brasil.

Según el portal UOL, de Brasil, la CBF ya ha sido notificada de proceso y tiene 6 días para enviar su defensa a la FIFA.

Gustavo Feijó , vicepresidente de la CBF:

“Recibimos la notificación hoy (lunes) y tenemos el plazo para enviar la defensa. Estamos muy tranquilos porque vamos paso a paso. Primero, notificamos tanto a la Conmebol como a la AFA, que es una cuestión de cordialidad. El protocolo de intenciones de la Conmebol sobre las Eliminatorias dice que se deben respetar las normas sanitarias del país ” .

“Otro detalle: nosotros, en ningún momento, desde que perdimos 9 deportistas, pedimos no jugar. Vienen los argentinos, no cumplen con las normas sanitarias brasileñas. Entonces, quienes causaron la suspensión del partido no fuimos nosotros ” .

Feijó destacó que fueron agentes federales, de la autoridad sanitaria Anvisa, quienes entraron al campo para cumplir con las leyes del país, lo cual no tiene nada que ver con la CBF. Él dice que si los jugadores argentinos que infringieron las reglas de salud fuesen reemplazados, el partido podría volver a jugarse:

“Anvisa hizo su papel, no debemos cuestionarlo. Si el tipo mintió al ingresar al país y no respetó la orden de cuarentena, no podemos estar en contra de esa decisión. Personalmente, creo que la restricción debería haber hecho al salir del hotel o al llegar al estadio ” .

En un comunicado ya publicado el lunes 06/09, la Confederación Brasileña de Fútbol dijo que no había interferido con la participación de jugadores argentinos en el enfrentamiento.

Muy complicado

El portal brasilero GE informó que la AFA conocía la situación porque 50 'antes del inicio del partido envió una solicitud formal al Ministerio de Salud, a Anvisa ya la Casa Civil solicitando que los 4 deportistas que incumplieron con la normativa sanitaria brasileña fuesen autorizados a jugar .

Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos , subsecretario ejecutivo del Ministerio de Salud, quien firmó el documento final denegando la solicitud de Argentina, escribió:

“Se entiende que hubo una omisión de información por parte de la delegación argentina sobre el 'historial de viaje' de 04 jugadores, incurriendo así en una infracción sanitaria [...] Por lo tanto, recomendamos que los 04 atletas permanezcan en cuarentena en el hotel, dadas las normas sanitarias vigentes en Brasil ” .

En verdad, la Argentina hizo el primer pedido el sábado 04/09 por la tarde. En la noche del mismo sábado, el Ministerio de Salud manifestó: "La información enviada en su correo electrónico es insuficiente" y los deportistas no podían participar en el partido.

3 horas antes del inicio del juego, Anvisa publicó otro comunicado reforzando la solicitud de que los 4 atletas se pusieran en cuarentena en sus habitaciones de hotel.