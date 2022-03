Los hinchas peruanos le declaran su amor a Ricardo Gareca

RICARDOGARECAPERUFOTO3.jpg Los hinchas peruanos mantienen un romance con Ricardo Gareca luego de que el seleccionado incaico se clasificara al Repechaje del Mundial Qatar 2022. (Foto: AFP)

Además, en la noche de este último martes 29/03 los niños durmieron con sus camisetas y con esa misma, se fueron este miércoles (30/03) al colegio. En la misma noche del último martes 29/03 pequeñas bodegas cercanas al estadio de la capital peruana agotaron sus stocks de cervezas. En esos momentos, vikingos de toda índole cambiaron las manecillas del reloj e hicieron que la medianoche sea siempre la tarde. También, miles de jóvenes confirmaron, a través de sus espaldas, que ahora somos más Zambranos que Sergios Ramos, más Cuevas que Cristianos, más Lapadulas que Messis. Por lo tanto, la ciudad no podía —no quería— dormir, cientos de empresarios hacían cuentas, buscaban el contacto de sus asesores de banca exclusiva, escribían sus planes en Evernote, sobre el impacto económico que tendrá en el país este resultado 2-0 sobre Paraguay, hasta que toque el rival en el Repechaje. En medio de los festejos, la tienda Gamarra no descansó. Tampoco, Marathon que debió mantenerse abierto 24 horas. Y si en la noche de este último martes 29/03 se declaraba asueto para este mismo miércoles (30/03), al menos 45 mil personas estarían felices, en estado de ebullición, sintiéndose orgullosos de ser peruanos aunque luego todo lo demás les diga que no, que ese orgullo es efímero, que no da para tanto, que todo lo demás no va a cambiar, según relata el Comercio de Perú.