Los clubes se cansan de sostener el circo de la FIFA

Luego agregó: "Se han llevado a cabo extensas discusiones tanto con la FA como con el gobierno para encontrar una solución, pero debido a las preocupaciones actuales de salud pública relacionadas con los viajeros que llegan de países de la lista roja, no se ha otorgado ninguna exención."

Si fuera necesario ponerlos en cuarentena al regresar de los países de la lista roja, no solo se vería afectado significativamente el bienestar y la forma física de los jugadores, sino que tampoco estarían disponibles para prepararse y jugar en dos rondas de partidos de la Premier League, un día de partido de la competencia de clubes de la UEFA y el tercera ronda de la Copa EFL. Este período toma en consideración 10 días de cuarentena en el hotel al regresar a Inglaterra, pero no incluye el tiempo adicional que se requeriría para que los jugadores recuperen la condición física para el partido.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, dijo: “Los clubes de la Premier League siempre han apoyado los deseos de sus jugadores de representar a sus países; esto es un motivo de orgullo para todos los involucrados. Sin embargo, los clubes han llegado a la conclusión a regañadientes, pero con razón, de que sería totalmente irrazonable liberar a los jugadores en estas nuevas circunstancias. Entendemos los desafíos que existen en el calendario internacional de partidos y permanecemos abiertos a soluciones viables ".

La Liga

Comunicado:

En relación con la grave decisión unilateral de la FIFA de aumentar en dos días, de 9 a 11 días tanto en septiembre como en octubre, el período internacional FIFA para la confederación de CONMEBOL, sin atender a otros soluciones que se plantearon en el World Leagues Forum, LaLiga quiere comunicar que apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores pertenecientes a las selecciones para la convocatoria de CONMEBOL, y realizará las acciones legales pertinentes contra esta decisión que afecta a la integridad de la competición al no permitirse la disponibilidad de los jugadores.

Por el momento son 25 jugadores de 13 clubes diferentes, número que podría ampliarse cuando se den a conocer las convocatorias de Ecuador y Venezuela. La asociación española entiende que el calendario mundial no puede ni debe ser modificado de esta forma, en especial existiendo soluciones alternativas.

LaLiga, a través de la World Leagues Forum, ya mostró su malestar ante esta situación y ante la ausencia de sensibilidad hacia los clubes, sobre una cuestión, como es el calendario internacional, que se fija y se acuerda con una antelación de 4 años y al que las ligas nacionales ya se han adaptado teniendo en cuenta las circunstancias del COVID, pero siempre de una forma acordada entre todas las partes implicadas.

LaLiga citará a los clubes afectados para una reunión en los próximos días.

FIFA

Comunicado:

Resulta oportuno destacar que la decisión adoptada por el Bureau del Consejo de la FIFA el 5 de los corrientes dispone de plena validez. Esta ha sido adoptada por el órgano competente tras un período de consultas previo con diferentes grupos de interés del fútbol internacional y, por tanto, deviene de aplicación efectiva y obligado cumplimiento tanto para las asociaciones miembro como para sus respectivos clubes afiliados.

Con base a lo anterior, me gustaría indicarle que la FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas. A tal objeto y en este particular contexto, le informo que la administración de la FIFA procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les hará partícipe de las consecuencias de su posible incumplimiento.