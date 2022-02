Los barras van por el predio de Fénix

Infobae agregó, que los problemas comenzaron cuando Fénix vendió su sede de Colegiales para armar su estadio en Moreno en u$450.000. Con u$300.000, se compró el terreno y el resto era para la construcción, pero a su vez, hubo dinero que pareció quedar en el camino. El propio Colqui, tuvo sus problemas con la barra a punto tal que lo amenazaron de muerte en octubre de 2020 tras exigir a quien manejaba las finanzas del club los comprobantes de compra de materiales para la construcción del nuevo estadio de Fénix, dado que muchas cosas no parecían estar en regla.

image.png Así quedaron algunos de los autos después de la balacera en Fénix. (Gentileza: Infobae).

"Esta gente ingresó a los tiros, buscándome a mí y al gerenciador del club, Matías Zárate. Mi auto tiene siete disparos. No nos pasó nada de milagro", expresó Rodríguez Pini.

Quiero decir que hago responsable de todo esto al presidente de la institución, Jorge Colqui Lastra, José Da Rosa, Juan Ayala y otros dirigentes del club, por si me pasa algo a mí o a mi familia. En una institución normal, las cosas no se manejan así, apuntó Horacio Rodríguez Pini