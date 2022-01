Locura en Chile y Brasil: guerra de hinchadas y amenazas

INCIDENTESSUPERCOPADECHILE2.jpg Chile y Brasil vivieron una verdadera locura debido a las guerras de hinchadas en sus respectivos torneos, hasta un hincha ingresó a la cancha con un cuchillo.

Esta situación causó una ola de repudios y las palabras más resonantes fueron la del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, quien escribió en sus redes sociales: “Que tontera más grande lo que está pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien”.