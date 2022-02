Lo último: Carlos Tévez aclara el episodio de Fuerte Apache

No me manejo con custodios, estan hablando cosas que no se deben, todo lo que se dice es mentira. Yo voy siempre a mi barrio a jugar al fútbol, entro como si fuese mi casa No me manejo con custodios, estan hablando cosas que no se deben, todo lo que se dice es mentira. Yo voy siempre a mi barrio a jugar al fútbol, entro como si fuese mi casa

"Salgo a aclarar esto porque es mi barrio, es la gente que casi siempre me cuida, y que se hable así de mi barrio me duele. Siempre voy a defender a la gente que quiero y amo porque me hacen sentir como en mi casa".

tevez.jpg Carlos Tévez salió a aclarar lo ocurrido, mediante un vivo de Instagram.

Y agregó: "Tengo la necesidad de decir que mi barrio sigue siendo mi casa. Obvio que hay un muerto y una familia dolida pero yo no tengo nada que ver".

Con la camiseta del Corinthians -club que defendió entre 2005 y 2006- finalizó su vivo diciendo: "Saludo para todos y que los que estaban preocupados que sepan que estoy bien, mi familia está bien, y voy a defender a mi barrio de todas las boludeces que se hablan".

https://twitter.com/matiasquaranta/status/1496509203577454592 El descargo de @__CarlitosTevez en su cuenta de instagram, desmintiendo haber sufrido un robo y tiroteo en el Fuerte Apache



En @Dataclave y @okdobleamarilla contamos la trama detrás de esta fake news que circuló en las redes sociales pic.twitter.com/eQdFrf4tKS — Matías Quaranta (@matiasquaranta) February 23, 2022

Parte policial del martes 22 de febrero que se difundió cerca de la medianoche, pero había sido de las 16 hs:

SSR AMBA Norte

EPD Tres de Febrero Tres de Febrero

Sexta Ciudadela Norte

CARATULA: AVERIGUACION DE ILÍCITO

IPP: 15-00-006864-22/00

FECHA: 22-02-2022.

VICTIMA: CARLOS TEVEZ

UFI: 06 DPTO JUD SAN MARTIN

HORA: 16:00 Horas.

SÍNTESIS DEL HECHO: Fecha y hora, personal del GTO esta, toma conocimiento por varias fuentes de comunicación de que en la madrugada del día de la fecha habría ocurrido un supuesto enfrentamiento armado entre la custodia personal del futbolista Carlos Tevez en NUDO 01 (BARRAGAN Y AV MILITAR), y resultado del mismo habría varios aprehendidos y armas secuestradas, como así también un masculino occiso HAF en nosocomio, se evacúa consulta en nosocomios y dependencias aledañas, arrojando resultado negativo. Se mantiene comunicación con UFI 06 Dr Farber dispone caratula UT SUPRA y demás diligencias de rigor.- CDO CRIO MARTINEZ ERICO I.