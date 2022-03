Lo que calla el fútbol: Insultos, depresión, memes...

"Hubo un año y medio en el que no estaba bien de la cabeza. Los médicos del club me ayudaron, los dirigentes también, y todo el esfuerzo que le metí en los entrenamientos tuvo sus frutos. El Ruso Zielinski confió en mí y él sabe bien lo que le puedo dar", inició Díaz

La clave fue contar lo que me estaba pasando. Eso fue lo más importante. Cuando uno tiene depresión hay que hablarlo. No sé cómo agradecerles. Siempre se los digo a los médicos y ellos se ríen, pero no saben todo lo que me ayudaron. En ese momento yo no sabía qué hacer. Me agarraron los doctores, me hablaron y empecé a tratarme. Y lo demás vino solo. Gracias a Dios se me están dando las cosas

"Es difícil cuando no lo contás. Tuve la ayuda que necesitaba en el momento justo. Después empecé a jugar, me empecé a soltar y pude demostrar que puedo jugar en Estudiantes. Me aguantaron muchos partidos así que en lo anímico me sirvió el apoyo de la gente", sostuvo el delantero.

https://twitter.com/VarskySports/status/1500819866432978952 Leandro Díaz y la importancia de pedir ayuda ante situaciones de depresión. Contó sobre cómo lo ayudaron en Estudiantes. Anoche, en TNT VARpic.twitter.com/TR5FvqgEMO — VarskySports (@VarskySports) March 7, 2022

El futbolista remarcó la importancia de hablar de las depresiones, los malos momentos y de no ocultarse nunca. Siempre hay que pedir ayuda y levantar la mano.

Otro de los casos importantes que incluye al fútbol y a la depresión es el de Santiago 'Morro' García, ex futbolista de Godoy Cruz, quien se quitó al vida durante la pandemia, el 4 de ferbero de 2021.

El uruguayo tenía 30 años y estaba bajo tratamiento psiquiátrico por un cuadro de depresión cuando se suicidó en su departamento de Mendoza.

Según informó Claudia Ríos, fiscal de homicidios, el delantero se encontraba en su habitación, tendido sobre la cama, con un disparo en el parietal derecho y con un arma calibre 22 en su costado. "Estaba sobre la cama, con un disparo de arma de fuego en el parietal derecho, junto a él un arma calibre 22. Es lo único que puedo decir, lo que puedo informar", recogió Tyc Sports.

"(José) Mansur lo iba a hacer correr por el pasto durante seis meses y eso es lapidario para la emoción, la estima y el deporte. En los negocios de Mansur lo que no marcha se tira y a mi hijo lo quiso tirar. Mi hijo se murió por un negocio. Hay gente que vive para hacer dinero con las habilidades de otras personas", aseveró la madre del difunto Santiago García.

image.png Santiago 'Morro' García, otro caso de la depresión en el fútbol.

"Algún día tendremos que hacernos cargo de este ambiente tóxico y nefasto que hemos sabido construir. Público, periodistas, dirigentes, agentes, DT, profes y también futbolistas; educar y preparar futbolistas para la vida (y todo lo que eso implica) no para el domingo o la tapa del lunes", opinó Fernando Signorini, ex preparador físico de la Selección Argentina e íntimo amigo de Diego Maradona.

Otro caso que no quedó al margen de la cuestión fue el de Matías Almeyda, quien sufría una profunda depresión al verse dibujado como un león viejo y cansado por una de sus hijas en un retrato familiar, según dice Diario Olé.

Solo te enseñan a jugar al fútbol, pocos están en el detalle de cuando un jugador está por terminar su carrera. Yo me hice entrenador por muchos motivos, pero uno fue ese. El jugador es un ser humano que siente, que llora, que tiene problemas personales… Es como una persona cualquiera. Pasé un momento de tristeza grande, de depresión, pero lo pude superar gracias a los psicólogos, los amigos, mis hijas, mi familia

En 2009; el español multicampeón Andrés Iniesta, dijo: "No sabes qué pasa. Empiezas a entrar en un proceso tuyo, interior, de comenzar a pensar que te encuentras mal y no sabes por qué, y te hacen pruebas y todo está bien pero tú no. Entras en un bucle en el que te encuentras muy vacío. Deseaba que llegara la noche para tomarme una pastilla y descansar".

Por su parte; Ramón 'Wanchope' Ábila, en una sentida entrevista al terminar el emotivo partido entre Boca y Newell's Old Boys por la reciente muerte de Diego Armando Maradona, contó que su hermano también se quitó la vida por una depresión sufrida.

Vengo golpeado hace varios meses. La pandemia me quitó a mi hermano. Tuve la mala suerte de que se quitara la vida en mi casa por una depresión que nunca avisó y que le pasa mucha gente, soltó conmocionado

https://twitter.com/NairAliaga/status/1333233874701266944 Fuerte el mensaje de Wanchope Ábila sobre la pérdida de su hermano, el dolor y la depresión. Fuerte y VALIENTE al usar su llegada para tocar un tema tan importante. Escuchen sus declaraciones, son valiosas. pic.twitter.com/uvcscFik1u — Nair Aliaga (@NairAliaga) November 30, 2020

Sin dudas, el fútbol debe contemplar todas estas situaciones y casos en los que se ve envuelto. La pelota debe parar de vez en cuando. Nos invita a la reflexión y a repensar cómo podemos ser mejores en nuestro día a día y como personas dentro de la sociedad.

Las pensiones, los vestuarios y los inicios de los futbolistas en sus carreras deportivas, también deben ser un lugar seguro, y más teniendo en cuenta que varios de los pibes que recién comienzan, vienen de lugares complicados, donde tal vez no tuvieron esa contención familiar necesaria.

Gonzalo Higuaín y la tragedia de los memes

Distanciado hace mucho tiempo del fútbol argentino y radicado en el Inter Miami de la MLS, Gonzalo Higuaín salió a hablar durante la pandemia de los memes y cómo los recibe el propio delantero.

Jugué tres Mundiales y cuatro Copas Américas. ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace de su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río. ¿Qué me van a afectar los memes? Si jugué 15 años en los mejores equipos del mundo y metí mas de 300 goles…

Sobre todo; después de la final del Mundial de Brasil, ante Alemania, partido en el que quedó marcado por un mano a mano que erró en el primer tiempo cuando el partido estaba igualado, las redes sociales se ensañaron con la figura del 'Pipita' quien fue muy castigado y ridiculizado.

"No pido que no me critiquen, pero algunos buscan herir. Futbolísticamente no pueden insultar y te quieren herir por otro lado, que estoy gordo, que estoy pelado. Pero ya no sufro más por eso. Yo no falto el respeto a nadie". opinó el atacante surgido en River.

Tal vez, a Higuaín no le afecten tanto los memes como él dice, pero tal vez hay otros que sí. Tan solo imaginarse que todo un estadio nos insulte por un simple resultado deportivo suena como una locura. Bueno, imaginemos vivirlo...

Algunos memes pueden resultar graciosos y divertidos, pero, como en todas las cosas, hay un límite, y ese límite se llama lastimar al prójimo. Por eso, remarcamos la importancia y la prudencia con la que se deben manejar todas estas cuestiones.