Lionel Scaloni vs. Coco Basile: El otro partido

Paraguay marcha 6° en la tabla de posiciones, a 2 puntos del puesto de repechaje.

Por el otro lado está la Selección Argentina. El grupo está unido, afianzado y con la confianza necesaria para afrontar todo tipo de compromisos. Mucho mérito del cuestionado Lionel Scaloni quien supo terminar con 'el club de amigos', devolverle la confianza a ciertos jugadores y sumar otros nuevos. Su merecido premio llegó en Brasil 2021 y la coronación ante el máximo rival.

Si bien la alineación inicial no está confirmada, Lionel Scaloni apostaría por un '11' similar al que le dio la gloria en Brasil.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Joaquín Correa y Lionel Messi.

Ángel Di María y Lionel Messi arrastran molestias pero serían titulares ante Paraguay (7/10).

https://twitter.com/Argentina/status/1445866702064033795 #SelecciónMayor ¡Rumbo a Paraguay! Los jugadores y el cuerpo técnico se embarcaron hacia el país vecino, de cara al compromiso de mañana por Eliminatorias Sudamericanas pic.twitter.com/NMPNWu64ND — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2021

En el historial entre ambas selecciones, la ventaja es amplia para el combinado argentino.

Argentina y Paraguay se enfrentaron en un total de 96 partidos. Argentina ganó 49 veces y solamente perdió en 15 ocasiones contra Paraguay. Empataron en 32 juegos.

Por Eliminatorias Sudamericanas, hay más cantidad de empates que de triunfos por ambos lados. Terminaron igualados en 10 ocasiones (sobre un total de 19 partidos), mientras que Argentina se impuso en seis partidos (26 goles) y Paraguay en los otros tres restantes.

image.png El último antecedente con Paraguay fue el empate 1-1 por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Selección Argentina.

Con la caída de Italia ante España por la Nations League (6/10), la Selección Argentina de Lionel Scaloni se convirtió en dueña del récord de más partidos invicto de forma consecutiva.

En el marco de las semifinales de la UEFA Nations League, Italia no pudo contra España y cayó por 2-1 en el estadio San Siro. De esta manera, el récord de partidos invictos de la Azzurra llegó a su fin: el equipo de Roberto Mancini llevaba 37 encuentros de forma consecutiva sin conocer la derrota y su última caída había sido en 2018 ante Portugal.

Tras el silbatazo final que puso un alto a la racha italiana, quien se quedó con el récord fue la Selección Argentina.

El conjunto que dirige Lionel Scaloni acumula 22 encuentros sin caer, siendo la última caída en las semifinales de la Copa América 2019 ante Brasil. A nivel mundial, nadie tiene una seguidilla similar a la albiceleste.

Lionel Scaloni está a 11 partidos de igualar el récord de Alfio 'Coco' Basile en la Selección Argentina (33 partidos).

El entrenador argentino habló en la previa al duelo ante Paraguay:

“El equipo es casi en un 99 por ciento el de la final de la Copa América. ¿Si es mi equipo ideal? No lo siento así. Siento que el equipo del Maracaná se potenció porque ganó la Copa. Pero en ese partido no jugaron jugadores que me han rendido siempre. Estamos abiertos a poder variar en base al rival y a los entrenamientos y a los momentos de los jugadores. En una Selección, donde el nivel es altísimo, la competencia es grande. Nunca tuve problemas con cambiar jugadores. Administrar esas fuerzas, sobre todo con partidos tan seguidos, es muy importante”. Y destacó: "Creemos que a nivel colectivo tenemos un rendimiento muy regular, mejoramos muchísimo en eso. Trabajamos como equipo: el que entra sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo más importante”.

image.png Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Calendario de la Selección

Jueves (7/10) vs. Paraguay,

Domingo (10/10) vs. Uruguay,

Jueves (14/10) vs. Perú,

Pasados estos compromisos, la Selección deberá enfrentar a Uruguay (nuevamente), Brasil x2 (el partido suspendido y el que se jugaría en noviembre), Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador. Todos sin fechas confirmadas por el momento.