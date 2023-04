Lionel Scaloni se casa con 'Papu' Gómez: Dybala fue a comprar alfajores

Mantienen una firme columna vertebral: el arquero Andries Noppert, el defensor central Virgil Van Dijk, el mediocampista Frenkie de Jong y la delantera Cody Gakpo-Memphis Depay.

image.png Louis van Gaal, entrenador de Países Bajos.

2-1 vs. Australia

El último fin de semana, la Argentina sufrió más de la cuenta pero logró clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, tras ganarle en el partido de los octavos de final a Australia por 2 tantos contra 1.

Los conducidos por Scaloni no tuvieron la mejor performance en la cancha pero, aún así, les alcanzó para triunfar con autoridad ante los Socceroos, de gran labor en la Copa del Mundo.

El capitán Lionel Messi, en su partido número 1.000 de su carrera profesional, inició el camino de la clasificación a los 35’ del primer tiempo con su tercer gol en esta edición mundialista, que lo dejó a uno de Gabriel Batistuta (10), máximo goleador argentino en la historia de la competencia.

Julián Álvarez, quien pareciera haberle quitado el puesto a Lautaro Martínez, amplió la ventaja a los 12’ del segundo tiempo, luego de una gran presión de Rodrigo De Paul al portero rival Mathew Ryan que posibilitó la conquista de la 'Araña'. Australia descontó vía Craig Goodwin, a los 32’ del complemento, luego de un remate que se desvió en Enzo Fernández y que dejó descolocado al guardavallas marplatense Emiliano Martínez.

El once inicial de la Scaloneta fue: 'Dibu' Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Alejandro Gómez.

En la etapa final, el director técnico nacido en Pujato agotó los cambios, aunque algunos de ellos llamaron la atención de la gente.

El primero fue el ingreso de Lisandro Martínez por el 'Papu' Gómez. El hombre del Sevilla volvió a jugar mal -o directamente no jugar porque no tuvo incidencia alguna en cancha-. Ocupó la posición de extremo por la izquierda por la lesión de Ángel Di María, quien no se sabe si estará el próximo viernes (9/12) ante Países Bajos.

En el debut de la Selección, ante Arabia, Gómez tampoco gravitó. Esto nos lleva a preguntar y cuestionar al DT Scaloni.

¿Qué le está viendo al ex futbolista de Arsenal de Sarandí? ¿Cuál es la búsqueda con él?

Por momentos, el jugador de 34 años se choca con Alexis Mac Allister -volante interno por izquierda- y sus minutos no terminan siendo productivos para la albiceleste.

No hay que eludir el hecho de que el ex Atalanta llegó a la Copa del Mundo luego de un año repleto de rendimientos bajos y problemas físicos.

Dos oportunidades desperdiciadas por 'Papu' Gómez, y nos pone a pensar si tendrá más...

image.png Alejandro 'Papu' Gómez y un premio exagerado. Dos de cuatro titularidades con la Selección Argentina en Qatar 2022.

La salida de Gómez ante los oceánicos no estuvo mal. Lo que llamó poderosamente la atención de los espectadores fue el minuto en el que se produjo la variante (4' del ST), teniendo en cuenta que se pudo haber realizado en el entretiempo y, así, no malgastar una ventana.

La segunda cuestión fue el cambio en sí. Lionel Scaloni metió a Lisandro Martínez -zaguero central zurdo-, en lugar del mencionado Gómez. El trámite en aquel momento era 1-0 para la Argentina.

Si bien era solamente un gol de diferencia, las acciones estaban controladas y Australia casi no atacaba. Entonces, ¿por qué meter una línea de 5 en el fondo si el rival no te llega?

La estadística termina avalando al técnico argentino, ya que 'Licha' salvó el 2-2 faltando 10' para el final. El defensa del United se arrojó al piso y evitó la caída de su valla, cuando el 'Dibu' Martínez ya estaba vencido y el empate ya estaba casi sentenciado por el disparo de Aziz Behich.

image.png Se gritó como un gol: la épica salvada de Lisandro Martínez ante Australia.

En esa línea, el seleccionador Scaloni optó por los ingresos "puesto por puesto" de Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel. El de Lyon reemplazó a Marcos Acuña y el de Sevilla lo hizo por Nahuel Molina Lucero. Ambos venían acumulando cansancio y desde allí es que se explica el movimiento del entrenador.

Sobre el epílogo del encuentro, Exequiel Palacios fue el quinto y último cambio. El mediocampista del Bayer Leverkusen entró por Alexis Mac Allister -de buen partido ante Australia- para oxigenar la zona media del campo.

El caso Paulo Dybala

El futbolista de la Roma había sufrido un desgarro de segundo grado que parecía dejarlo afuera de Qatar.

La lesión de Paulo Dybala se produjo, con precisión, el 10 de octubre, luego de que el atacante ejecutara un penal frente al Lecce italiano por la Serie A. Al patear, el cordobés sintió una fuerte molestia en el cuádriceps derecho, que lo terminó sacando de la cancha.

Inmediatamente, la mente del reemplazo directo de Lionel Messi pensó lo peor: no llegar a Qatar. Pero esa idea se transformó rápidamente en voluntad para recuperarse en un tiempo al límite de lo humano.

Lo principal en la recuperación específica fueron las horas de gimnasio. Le demandó alrededor de cinco horas diarias de trabajo poder mantener el estado de competencia sin forzar la lesión. A ello, se le sumaron eternas sesiones de kinesiología, en la que se sometió a distintos masajes y trabajos de recuperación. Eso no escapa a la recuperación convencional.

A pesar de los máximos esfuerzos del cordobés para entrar en la nómina argentina, el ex Juventus no ha tenido minutos en lo que va del Mundial 2022: ni contra Arabia, ni ante México, ni vs. Polonia.

Al delantero se lo pudo ver, en el duelo ante Australia por los octavos de final, precalentando con todos los suplentes. La transmisión oficial del partido lo captó junto a sus compañeros y el panorama pintaba positivo para su debut en la Copa del Mundo actual.

Dybala es uno de los tres jugadores de campo que aún no disputó ningún minuto con la Albiceleste, tal como ocurre con Ángel Correa, Juan Foyth y los arqueros Franco Armani y Gerónimo Rulli.

Con eso dicho, el periodista de Tyc Sports, Gastón Edul, reveló el misterio del frustrado ingreso de la 'Joya'.

Dybala está bien, si no juega es por decisión técnica, sostuvo el reportero, durante la programación habitual de la señal de Torneos y Competencias Dybala está bien, si no juega es por decisión técnica, sostuvo el reportero, durante la programación habitual de la señal de Torneos y Competencias

image.png ¿Paulo Dybala fue a comprar alfajores?

Sin duda, Paulo es uno de los jugadores que más pide la gente. Su última aparición de con la Selección Argentina fue el 5 de junio de 2022, cuando entró desde el banquillo a los 62 minutos en un amistoso internacional que ganó a Estonia (5-0). Cuatro días antes, había marcado contra Italia en la Finalissima de 2022, a pesar de jugar solo en los últimos cinco minutos.

