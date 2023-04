Canales 22 (SD) y 101 de Cablevisión Digital (HD)

(SD) y de Cablevisión Digital (HD) Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

En simultáneo, jugarán Arabia Saudita - México, en el Estadio Lusail.

image.png Argentina - Polonia, a todo o nada.

Posiciones del grupo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Polonia 4 puntos | +2 Dif. de gol

4 puntos | +2 Dif. de gol Argentina 3 puntos | 1 Dif. de gol

3 puntos | 1 Dif. de gol Arabia Saudita 3 puntos | -1 Dif. de gol

3 puntos | -1 Dif. de gol México 1 punto | -2 Dif. de gol

La palabra de Scaloni

Sobre el planteo para enfrentar a Polonia: "El partido con México terminamos con línea de cinco, pero empezamos como venimos jugando siempre. Y lo mismo será mañana. Empezaremos como venimos jugando y en el transcurso del partido veremos. Polonia no solo tiene buen juego por arriba, sino también jugadores muy técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ellos".

Enzo Fernández: "Tiene posibilidad de jugar. Ha entrado bien en los dos partidos que ha tenido la oportunidad. El futbolista hoy tiene que estar preparado para ambas cosas".

La 'liberación' de la Selección Argentina: "En cuanto a juego no hay mucha variación. Con Guido Rodríguez hizo un muy buen trabajo con México. El resto del equipo, entra uno y sale otro. Sobre la liberación es un poco de lo que se venía hablando cuando se ganó la Copa América, que el equipo estaba más tranquilo y yo creo que una selección como ésta siempre tiene la sensación de que cada partido es importante. Fue importante haber ganado con México y ahora tenemos a nuestro favor que ganando pasamos a la siguiente fase. Eso es lo que esperamos todos".

La dificultad que presenta Qatar 2022: "Solo hay dos o tres selecciones clasificadas. El resto se está jugando un puesto en la siguiente fase. Yo decía que era un grupo difícil, complicado, que hasta el último partido iba a tener algo en juego. Teníamos en cuenta que podía pasar esto. Venimos con una inyección anímica importante por haber ganado contra México y eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir. Comparado con Rusia no creo que valga la pena. Son escenarios y jugadores diferentes. No tiene mucho que ver".

El estilo de juego de Polonia: "Es verdad que la mayoría de los oponentes cambia su sistema de jugar con nosotros, pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios once jugadores pueden cambiar en el partido. Pueden jugar con línea de cuatro, de cinco... Aunque se sabe que los rivales con nosotros juegan de otra manera. Esperamos algo parecido, que ellos se adapten a nuestra una idea de juego, que es bastante marcada".

Sobre Robert Lewandoswki: "Es un gran jugador y un placer verlo de cerca como todo aficionado. La pregunta es un poco tramposa sobre si tiene el nivel de Leo. Hay que disfrutarlo, las comparaciones no sirven".

Los pocos minutos de Paulo Dybala: "Si no juega es por una decisión técnica. Argentina ganó, tiene ganas de jugar como todos los compañeros, pero decidimos esto y veremos el siguiente partido".

Otras frases del DT

"Polonia tiene 11 jugadores muy buenos y puede cambiar de línea de 4 a 5 durante el partido. Al enfrentar a Argentina, como casi siempre pasa, por no decir al 100%, el rival juega de otra manera. Esperemos algo parecido, aunque los jugadores puedan ser los mismo. Se van a adaptar a nuestro juego".

"Miramos los partidos y selecciones que a priori no eran muy conocidas, dieron el golpe. No nos sorprende porque la fase de grupos es traicionera. No se vio una selección superior a las demás. España lo demostró con Costa Rica, pero en el segundo tiempo, Alemania lo comprometió. Son momentos y en la fase final hay que tener suerte, porque la necesitás. El campeón no es siempre el mejor o el que pateó más veces al arco".

"México intentó en el primer tiempo ponernos en dificultad. No va de la mano la forma de jugar con el sistema... Lo de Guido, dependerá de lo que vaya a ser Polonia... Puede ser una opción".

"No me di cuenta, después vi la magnitud. Pablo (Aimar) estaba ahogado y emocionado a la vez (en el gol de Messi vs. México). Hay que dejarlo en el recuerdo lindo... Después del gol con México, defendimos con uñas y dientes. No quiero ser filósofo. El fútbol es hacer un gol e intentar que no te metan el gol... La identidad de un equipo es esta, no dar una pelota por perdida y estar fuertes. Lo vimos contra México a pesar de que el primer tiempo no fue bueno y eso nos da tranquilidad".



*Citas: Tyc Sports y Olé.

image.png Lionel Scaloni, esta mañana en conferencia de prensa (29/11). (Foto: Captra SportsCenter).

