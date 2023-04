Lionel Scaloni no confirmó equipo y le tiró un palito a TN

-"¿Cómo están del trago amargo del otro día?", le consultaron.

"Si obviamente que estábamos tristes, dolidos por lo que fue el partido de Arabia, pero dije antes ya quedó atrás porque en el Mundial no hay tiempo. Ahora nos va a tocar enfrentar a un rival durísimo, hace unos años lo enfrentamos y lo hemos hecho bien. Pensamos en ganar porque es lo que la camiseta nos lleva".

image.png Lautaro Martínez primereó a Lionel Scaloni y habló de todos los temas.

Análisis de México y el vestuario: "Fue un golpe duro. Por como veníamos y porque hace mucho que no nos tocaba vivir esta situación. Somos un gurpo fuerte, unido, ya hemos superado adversiadades".

"México juega con muchga gente abierta pero debemos contrarrestar eso para aprovechar nuestras ocasiones", agregó.

En la rueda de prensa, Elio Rossi le preguntó acerca de las declaraciones de Sergio Agüero. El 'Kun' había dicho que, el de Arabia, no era un partido para que el 'Toro' Martínez juegue.

No lo escuché. Fue una opinión de él, respondió el ex Racing

Además, el reportero le lanzó una consulta táctica, acerca del circuito de juego argentino vs. los saudíes.

"Contra Arabia nos apuramos mucho y por eso caimos en fuera de juego. Nos equivocamos en el último pase. En el primer tiempo creo que lo hicimos, nos faltó mucha precisión. En el segundo tiempo el partido cambió y eso debemos ajustarlo para el partido que viene".

-"Se habló mucho de lo físico, el cansancio... ¿Uds sienten cansancio?", le preguntaron al delantero

"No, porque tuvimos casi una semana para descansar. Para nosotros es normal el trajín de partidos. Uno llega con dolor pero es normal por tantos partidos seguidos", aseguró.

-"El DT habla de estar tranquilos... ¿Hay posibilidades de divertirse en una fecha tan importante como al de mañana?".

Creo que sí. La principal característica de este equipo es jugar con la pelota, disfrutar. Uno disfruta dentro de la cancha, de los entrenamientos, donde también disfrutamos. Siempre con responsabilidad

Otras frases de Lautaro Martínez

"Mañana va a ser una final. Tenemos que ganar. Es un partido importante para nuestro futuro. Nuestra jerarquía debe salir mañana. Será fundamental".

"No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, hemos hecho el duelo y hace un día y medio que pensamos en México".

"Estos días hubo mucho material sobre cómo defiende y cómo ataca. Debemos jugar y aprovechar también las contras como hemos hecho hace unos años".

Lionel Scaloni

El entrenador de la Selección Mayor de fútbol, Lionel Scaloni, se presentó en la sala de conferencias de prensa, cuando parecía que las preguntas, las consultas y las dudas recaerían únicamente en Lautaro Martínez, jugador del combinado nacional y que se perfila para ser de la partida ante México, este sábado (26/11).

-"Tuviste la oportunidad de ver el partido. ¿Que cambios pensas hacer?", le consultaron al técnico.

El de Pujato comenzó: "Buenas tardes. Vimos el partido, lógicamente, ahora estamos pensando en el partido ante México. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no la vamos a cambiar por el resultado ante Arabia".

Hay que pasar página. Jugaremos de la misma manera y los intérpretes los definiremos en la práctica de hoy, agregó

-"¿Cómo está al grupo 3 días después?", lo interrogaron.

"El golpe afecta, porque es así. La reacción no es inmediata. Este grupo está capacitado para levantarse. Evaluamos si buscar alternativas a nuestro juego pero no a nuestra manera de jugar. Es posible que hagamos alguna variante", sostuvo.

-"¿Cuánto se juega la Selección y cuál es la clave del partido?".

"México es un equipo ofensivo y con un gran entrenador. Tiene una forma de jugar. Más allá de que podamos reciibvr un golpe como el del otro día, debemos afrontar el partido".

Nos jugamos un partido de fútbol con todo un país atrás. Pero tenemos la tranquilidad que este grupo lo va a dar todo para seguir en esta copa

image.png Lionel Scaloni.

Otras frases de Lionel Scaloni

"Ni cuando iban las cosas muy bien ni ahora que recibimos este traspié me pongo a leer a la gente. Pero la gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, y le tiene plena confianza. Espero que así sea. La delegación está bien, sabemos que tenemos un partido importante mañana, donde por suerte depende de nosotros y en eso es lo único que pensamos. A la gente le digo, y lo que dicen los chicos también es que vamos a dejar todo, y que confíen porque un traspié no puede empañar el partido que tenemos recorrido".

"No creo que el Tata cambie su planteo. Más allá de todo, hay que sumar puntos, y van a hacer falta al menos 4 o 6 para pasar, y su manera de jugar no creo que la cambie por el resultado o por el partido anterior".

Sobre Maradona: "Es un día para todos muy triste. Esperamos mañana brindarle una alegría, si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira, es la única realidad y cuando nos acordamos o vemos imágenes o se cumple un aniversario, parece mentira que ya no esté. Pero esperamos que mañana sea un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo".

Su estado de ánimo: "El primer día es chocante, pero ya al otro día te levantas y pensás en el siguiente partido, no hay otra. Yo siempre vengo diciendo que hay que estar preparados para cuando podamos recibir el golpe, porque era todo alegría y en los momentos difíciles es cuando necesitamos el apoyo de todo. Yo soy el primero que estaba preparado para esto, puede pasar, es fútbol. Lo raro era que siguiéramos una racha de 30 partidos más, no existe eso. Lo que estoy tranquilo es que cada partido que vayamos a jugar vamos a dejar la vida y jugar nuestro fútbol. Hay partidos que se pueden ganar y perder, lamentablemente pasó en un Mundial pero tenemos la suerte de que pasó en el primer partido. Se puede perder un partido, el tema es cómo te levantás. Yo como jugador era un patadura, pero la mejor virtud era que iba siempre para adelante".

El palito de Lionel Scaloni a TN

Pasado el mediodía del jueves (24/11), el canal televisivo perteneciente al Grupo Clarín puso una placa en grande que preguntaba por el estado físico de Lionel Messi. Hasta ahí todo normal, ya que los medios difundieron que existían dudas acerca de su forma y de si eso sería un impedimento o no para que el 10 estuviera presente vs. México.

En ese sentido, a Scaloni, esta mañana, le consultaron por la salud del capitán.

Está bien. Más que nunca necesitamos de él y de sus compañeros. Yo no sé quién inventó que él no se entrenó o que se había entrenado diferenciado, reprendió el DT de 44 años

Y es que la señal televisiva, TN, dio todos los títulos en cuanto al estado de Messi: que no se entrenó, luego dijeron que se entrenó diferenciado y, por último, aseguraron que se entrenó con normalidad.

Cuándo juega la Selección Argentina contra México

La Scaloneta regresará a las canchas el próximo sábado (26/11) a las 16 hs -horario argentino-, por la segunda fecha de la fase de grupos de la zona C.

La probable formación de la Selección Argentina ante México

Con muchas dudas, Lionel Scaloni sigue probando a su once ideal, que tendría varias modificaciones con respecto al debut en falso ante Arabia.

Los 11 serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

