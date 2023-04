Lionel Scaloni llegó al país, habló de Lo Celso y se quejó

Una opción viable, antes de pensar en un reemplazante para el volante que conforma el trinomio en el corazón del campo junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, es la de llevar a Giovanni Lo Celso a Qatar con los 26 citados y que el futbolista termine su recuperación allí, para luego reincorporarse en una hipotética instancia de octavos de final del torneo.

image.png Lionel Scaloni. (Foto: Captura ESPN).

Quién podría ser el reemplazante de Giovanni Lo Celso

Alexis Mac Allister aparece como uno de los candidatos, mientras que Enzo Fernández también podría ser una alternativa. Otro con el mismo perfil es Exequiel Palacios pero que no tiene el presente y el rodaje de los dos anteriores.

En el mediocampo, además, son parte de la lista preliminar Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Thiago Almada y Nicolás Domínguez, aunque con distintas características a las que ofrece Lo Celso.

Qué otros lesionados tiene la Selección Argentina

Paulo Dybala (desgarro en el recto femoral de la pierna izquierda),

Nicolás González (lesión en el muslo izquierdo),

Ángel Di María (desgarro en el isquiotibial derecho),

Cristian Romero (fatiga en la pantorrilla izquierda)

Juan Foyth (contusión postraumática en la rodilla izquierda)

Guido Rodríguez (molestia en la cadera).

image.png La Scaloneta llega golpeada.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre Lo Celso

El director técnico de la Selección mayor de fútbol masculino se refirió a Giovanni Lo Celso y los pasos a seguir en cuanto a su recuperación.

"Por ahora estoy tranquilo, porque lo único que podemos hacer es esperar los resultados médicos. Son cosas que podrían suceder, estamos valorando cómo está la situación tanto de él, como de otros jugadores. Lamentablemente podía pasar, son muchos partidos, el mes de octubre es cargado y podía pasar".

"Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos. Todavía estamos a tiempo de dar la lista y veremos la respuesta de los chicos, pero no deja de ser una situación complicada. En estas condiciones con varios chicos que no están en condiciones de jugar, decidimos esperar hasta último momento", precisó, en diálogo con ESPN.

Además, Scaloni reveló su charla íntima con Lo Celso:

Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud Lo primero que le dije a él y que le digo a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea normal, no haremos nada innecesario para su salud

Y agregó: "Primero está el equipo y después pensamos en lo individual, son chicos que han estado desde el primer día con nosotros y eso pesa y lo sentimos, pero pensaremos en el bien del equipo".

image.png Giovanni Lo Celso y una lesión que preocupa.

El mensaje de Lionel Scaloni a los hinchas

"El mensaje a la gente es que lo vamos a intentar. Esto es fútbol, un juego y es importante que lo entiendan".

"Todo va más allá de un resultado, la gente está identificada y eso está bueno", concluyó.

La queja de Lionel Scaloni

El exjugador se lamentó por la imposibilidad de contar con los futbolistas antes de tiempo. En ese sentido, la misiva está teledirigida a los entrenadores y clubes a los que pertencen los futbolistas argentinos.

No veo que nos den a los jugadores antes del 14, lanzó No veo que nos den a los jugadores antes del 14, lanzó

La querella de Scaloni tiene que ver con que la fecha límite estipulada por FIFA para confirmar la lista de 26 hombres que viajen a Qatar es el 14 de noviembre. Un par de días después, el 16 de noviembre, la albiceleste jugará un partido amistoso frente a Emiratos Árabes.

