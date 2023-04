El partido de la Albiceleste, como es habitual, será transmitido por TyC Sports, TV Pública y DirecTV.

Para ver Argentina vs Australia online y en directo se puede recurrir a servicios como Personal Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Vale aclarar que todas las transmisiones que son por internet tienen un delay de al menos 40 segundos.

Lionel Scaloni

Esta mañana (2/12), el DT de Argentina se refirió a todos los temas: el equipo ante Australia, el VAR, el estado de Ángel Di María, la falta de descanso, entre otras cosas.

"Ayer fue día de recuperación para la mayoría, por eso el entrenamiento de ayer fue de analizar a Australia. En el entrenamiento de esta tarde tendremos un panorama más claro. Después de la práctica decidiremos el equipo, según la evolución de Ángel (Di María) y de otros jugadores. Si está bien, jugará".

"El Huevo Acuña salió (vs. Polonia) porque tenía amarilla, pero está bien".

Sobre Australia: "El rival si es inferior hay que verlo. Es un buen equipo. Son 11 contra 11, es la realidad. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo. El planteamiento es similar. Nuestra manera de jugar es la de los últimos partidos. Intentaremos sostener nuestra idea".

Y agregó: "Tiene buenos delanteros, que están jugando en niveles altos. Sobre todo es un equipo. Cuando enfrentas a un equipo siempre es difícil".

Acerca del público argentino: "La hinchada argentina siempre se hace notar, eso pasó históricamente. Estamos eternamente agradecidos porque el clima es muy lindo. Ojalá mañana tengamos el mismo clima que con Polonia porque fue como jugar en Argentina".

"Desde hace años la camiseta de la Selección transmite a lo largo del mundo una locura, porque tuvimos a Diego (Maradona), ahora tenemos a Leo (Messi). Nos pone contentos que haya gente en Bangladesh y en tantos otros lugares haciendo fuerza por nosotros. Gracias a la gente de Bangladesh", deslizó.

image.png Ángel Di María, en duda para jugar ante Australia.

Sobre el esquema de la Selección Argentina para jugar ante Australia: "Hasta que no entrenemos y veamos como están los jugadores... Siempre pensamos en los mejores jugadores para los partidos. Incluso, en el entrenamiento de hoy, no estaría claro definir la alineación porque aún queda un día de descanso".

¿Cómo está Fideo?, le repreguntaron al DT y exjugador del combinado nacional.

No sabemos, hay un día más. Tenemos todos las tecnologías necesarias para hasta último momentover cómo está. Hoy es muy apresurado

Sobre el poco descanso de la Selección Argentina, dijo: "Me parece una locura jugar cada dos días cuando somos primeros de grupo. No lo puedo entender. No están dadas las condiciones. Podríamos haber tenido más descanso".

La queja de Scaloni por el VAR en Qatar 2022

El mandamás de la Selección Argentina expresó su descontento por el desempeño de la tecnología en el Mundial de Qatar 2022, debido a las contoversias que se han visto durante la competición por acciones muy minuciosas y que dieron la vuelta al mundo.

"Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique (por la polémica entre Japón y España). Las primeras imágenes son elocuentes y después, si las vas a anlizar milimétricamente", inició.

"Es una cosa muy nueva, se ha llevado a cabo en un Mundial. Eso choca más. Esto fue repentino y prácticamente tuvimos un mes. Es para todos al final. Que las líneas las tracen con una regla, con una escuadra, y que no se tuerzan", lanzó un molesto Scaloni.

image.png Lionel Scaloni, esta mañana (2/12) en conferencia de prensa.

