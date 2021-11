Lionel Messi practicó con la Selección ¿estalla el PSG?

09-11-2021_buenos_aires_el_seleccionado_de (6).jpg Lionel Messi se entrenó con sus compañeros de la Selección Argentina que enfrentará a Uruguay por las Eliminatorias Qatar 2022. (Foto: Télam)

En la primera parte de la práctica, en la que la prensa pudo observar los trabajos en el predio de la AFA, Messi se mostró de buen humor y realizando movimientos con pelota junto a sus compañeros.

Luego “La Pulga” efectuó trabajos diferenciados, tal como hizo su compañero en el PSG Leandro Paredes, cuya presencia en el partido ante la “Celeste” descartado.

Paredes aún se recupera de un desgarro en el cuádriceps que sufrió a mediados de octubre en el duelo Argentina-Perú, y que no le permitió actuar con el PSG desde entonces.

Frente a Uruguay sería resguardado y sería reemplazado por Guido Rodríguez.

Este último lunes 08/11, Leonardo, director deportivo del París Saint Germain (PSG), volvió a demostrar su enojo por las convocatorias de Lionel Messi y de Leandro Pareces a la Selección Argentina y amenazó con recurrir a la FIFA.

leonardopsgmessiyparedesjpg.jpg Leonardo, director deportivo del París Saint Germain (PSG), volvió a disparar contra las convocatorias de Lionel Messi y de Leandro Paredes a la Selección.

“No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, planteó Leonardo en declaraciones reproducidas por el diario francés Le Parisien.

Messi y Paredes, junto a Ángel Di María, arribaron en la mañana de este último lunes 08/11 al país para comenzar la preparación de los partidos ante Uruguay y Brasil, por las Eliminatorias Sudamericanas, que puede asegurar el boleto argentino al Mundial Qatar 2022.

Desde el inicio de la temporada, Messi jugó 595 minutos con el Paris y 450 con la “Albiceleste”, motivo que ya había generado las primeras críticas de Leonardo: “Es un poco difícil de explicar. En estos dos meses pasó más tiempo con su Selección que acá. En la anterior fecha FIFA jugó tres partidos y ahora tiene problema musculares”.

Hace dos semanas, en el club francés se quejaron este último fin de semana de que Lionel Messi nunca logró estar al 100% físicamente.

Leonardo, director deportivo del club, reflejó el malestar de los dirigentes: “¿Messi? Es un poco difícil de explicar”, arrancó y agregó que “en estos dos meses ha pasado más tiempo con su Selección que aquí, disputó tres partidos en el último parón internacional. Viaja, vuelve, viaja, vuelve, y ahora tiene problemas musculares”.

La normativa FIFA actual establece que los clubes deben ceder a los jugadores a las selecciones, sin considerar atenuantes como el hecho de no estar en plenitud física, lo que se manifestó en este caso con Messi y Paredes.

El exfutbolista de Boca, por caso, no jugó para el PSG desde que se reintegró de la anterior citación al seleccionado argentino en octubre, lo que motivó un comunicado del club para avisar que no tendría el alta hasta después de la actual ventana de noviembre.

Al entrenador Lionel Scaloni le quedan solo dos estímulos más de entrenamiento programados oficialmente: miércoles y jueves a la mañana, antes de viajar a Montevideo.

La Argentina, que todavía espera la resolución de la FIFA por el encuentro suspendido ante Brasil en San Pablo, podría certificar su clasificación a Qatar 2022 en esta ventana de Eliminatorias.

Actualmente está en el segundo puesto con 25 puntos, a seis de Brasil, pero a doce de Chile, que está sexto y sería el corte para quedar fuera de la posibilidad mundialista, cuando quedan 18 unidades en juego.