Lionel Messi ninguneó al PSG y abrió el paraguas

"También es nuevo para mí. Es una situación diferente. Nunca me había pasado en Barcelona sino todo lo contrario (refiriéndose a los silbidos en PSG). Es entendible la situación de la gente y el enojo por los jugadores que teníamos, por el equipo que éramos y porque volvió a pasar un año más, porque no es la primera vez que les pasa al París una situación así, quedar afuera de la Champions de esa manera (ante el Real Madrid), y es entendible el enojo. Después si estoy de acuerdo o no sobre los silbidos a mí y a Ney (Neymar Jr.) en especial, que fuimos los más señalados. Pero bueno, pasó".

En esa línea, Lionel Messi volvió a recordar con nostalgia su paso por FC Barcelona, club en donde jugó casi toda su vida y que representa más que el deporte. El astro argentino insistió muchas veces en que no quería marcharse de España.

Me tenía que acostumbrar también a una manera de jugar porque estaba acostumbrado a jugar toda la vida de una manera y llegar a un lugar donde no es igual, se juega diferente, se ve al fútbol de otra manera, con compañeros nuevos… yo en Barcelona tenía compañeros que hacía muchísimos años que jugaba al lado de ellos y me conocían de memoria

Y agregó: "No es fácil con la edad que tengo porque una cosa es hacerlo más joven, o preparado, o queriendo. Yo en ese momento no lo quería y no lo imaginaba y no lo pensaba y la verdad es que fue un año difícil. Yo en Barcelona tenía todo. Me fui de muy chico. Es más: viví más en Barcelona que en Argentina. Y estaba muy bien. La verdad es que no tenía pensado cambiar nada".

image.png Lionel Messi nunca quiso dejar Barcelona. Hoy (30/5), lo volvió a dejar en claro.

Por otra parte, el rosarino contó la influencia del coronavirus en su rendimiento deportivo.

"La verdad es que me pegó muy fuerte. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo. Mucha tos, dolor de garganta, fiebre. Pero me dejó secuelas. Me dejó muchas secuelas en los pulmones. No podía entrenar. Volví y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones".

"Por acelerado después me terminó perjudicando pero ya no aguantaba más. Quería salir a correr, a entrenar, y quería arrancar. Y al final fue peor. Después cuando estaba medio ahí pasó lo de Real Madrid y eso nos mató", reveló Messi.

Sobre los rivales en Qatar 2022, dijo: "Sabemos por experiencia que no hay rivales fáciles. Y nos pasó el Mundial pasado, que también celebrábamos el grupo y al final nos terminamos complicando. México es una Selección que siempre nos costó, que juega muy bien. Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, es una selección que juega muy bien, que tiene la idea clarísima, con un entrenador que conoce lo que es Argentina, y nos conocen muy bien a nosotros, y que seguramente va a ser un grupo difícil igual que el partido con Polonia. Va a ser duro todo el Mundial, pero obviamente a priori, por nombres, siempre preferí que las selecciones de menos nombre te toquen más adelante".

Además, Lionel Messi candidateó a Francia para quedarse con el trofeo.

Francia es una Selección impresionante, que en su momento ya decíamos que era un posible candidato y terminó siendo campeona. Creo que el golpe de la Eurocopa lo hizo más fuerte, crecer como Selección y darse cuenta de muchísimas otras cosas. Y creo que para este Mundial va a ser una Selección que otra vez es candidata a ser campeona del Mundo

Por último, respondió sobre si este será su último Mundial.

"La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas y no sé. La verdad que pienso en este y después veré. Mirá lo que pasó ahora, nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona y de un día para otro me tuve que ir. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante. Y sinceramente me parece muy difícil, pero no tengo nada claro", se sinceró, en declaraciones para Tyc Sports.

image.png ¿Habrá Mundial 2026 para Messi?

