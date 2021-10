Lionel Messi, con el agua al cuello

Dani Alves,

Kylian Mbappé, y

Neymar Jr.

Sin embargo, la Champions League seguía lejos de las vitrinas del París Saint Germain, a pesar de las enormes cantidades de dinero invertidas.

Posteriormente, llegaron al PSG: Gianluigi Buffon, Leandro Paredes, Mauro Icardi y Keylor Navas, entre otros.

000_1WN686.jpg Leandro Paredes y Mauro Icardi. (Foto: AFP).

El poderío del París Saint Germain marcaba una época en Francia, pero no así en la Champions League.

El PSG ganó 7 de las últimas 10 ligas de Francia.

Finalmente; el mercado de pases 2021 fue el mejor en la historia del PSG, incorporando a Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Lionel Messi. Convirtiéndose, para muchos, en el mejor plantel del mundo.

000_9L63HL.jpg Presentación de los refuerzos del París Saint Germain. (Foto: AFP).

Lionel Messi

El fichaje de Lionel Messi se empieza a pagar con goles y destellos futbolísticos. Ayer (19/10), se despachó con 2 goles para dar vuelta el partido ante Leipzig. Sin una gran producción dentro del campo, Lionel Messi se las arregló para ayudar a su equipo y darle los 3 puntos.

Hasta ahora, el mal nivel del PSG le alcanza para liderar la Ligue 1 y la fase de grupos de la Champions League. ¿Pero que pasará cuando se encuentre con equipos más grandes en instancias decisivas?

Un equipo de fútbol debe saber atacar y defender. El PSG cumple con el primer apartado pero no con el segundo. Mauricio Pochettino deberá formar un equipo que compita en todos los frentes, más que nada, por todo el dinero invertido en fichajes por el jeque Nasser Al-Khelaïfi y su sueño -hasta ahora esquivo- de levantar la UEFA Champions League.

Es la cuota que tienen pendiente los parisinos, ya que nunca se les dio y tropezaron incontables veces en el máximo trofeo a nivel clubes.

000_9PZ76X.jpg Lionel Messi festeja su gol con Kylian Mbappé (19/10). (Foto: AFP).

Lo cierto es que el funcionamiento del PSG se reduce a los grandes nombres y las genialidades que puedan inventar sus futbolistas más importantes (Kylian Mbappé, Messi, Neymar Jr.). Demuestra que el dinero no vale nada si no hay un buen trabajo y entendimiento entre los protagonistas. No se trata de acumular grandes deportistas y darles la pelota para que ganen los partidos, se trata de un trabajo colectivo de las partes.