Lionel Messi e Ibai Llanos: El negocio preocupa y "cansa"

Lo preocupante también es lo que viene: Un estudio de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) de agosto de 2020 con 14.000 participantes en siete países reveló que que un 40% de los encuestados con edades entre los 16 y los 24 reconocían que, o bien no tenían interés en el futbol o bien lo "odiaban" (13%). El rechazo no es tan grande entre los más jóvenes (16% entre 13 y 15 años), y tampoco entre los inmediatamente mayores (28% entre 25 y 34 años).

Sin embargo, es alto y el horizonte indica que empeorará.

Por eso, Ibai Llanos, Sergio El Kun Agüero y otros tantos en Twitch para transmitir lo que hacen, simpatizar, jugar y lograr que los nuevos jóvenes los conozcan y sientan más cercanos.

Sin dudas, quienes ponen toneladas de dólares y euros anualmente en esa industria, tienen miles de millones de razones para preocuparse.

"La foto de Messi llorando me cansó"

En medio de todo este debate sobre el negocio del fútbol, interesante lo que planteó el periodista y docente Gabriel Zarich en una nota enviada a la redacción de Sur24:

"La foto del llanto de Messi me hartó. Los que me conocen podrían pedirme y, con justicia, que me llame a silencio dado que tengo menos deporte que una ojota. Pero me hartó y me dio ganas de escribirlo.

"La foto del llanto de Messi me hartó. Los que me conocen podrían pedirme y, con justicia, que me llame a silencio dado que tengo menos deporte que una ojota. Pero me hartó y me dio ganas de escribirlo.

El llanto del nene rico. ¿Alguien puede creer que un multimillonario (que puede estar sin laburar él mismo y 10 generaciones más) no pueda decidir dónde vivir y dónde jugar? El club ya no podía pagar su contrato multimillonario. La rebaja del 50% que él mismo propuso seguía siendo una cifra multimillonaria. Me parece genial que se vaya a un club que le puede pagar lo que él considera justo. ¡Pero victimizarse así! Claro que quería quedarse en Barcelona. Pero pudo más su avaricia.

Pudo quedarse y eligió la plata. Por eso digo que se victimiza. Pudo quedarse en su casa, pudo no desterrar a sus hijos de su país, seguramente por mucha menos plata pudo quedarse en su club. Hasta existió la posibilidad de terminar su carrera en su propio país, pero se ve que los billetes no eran suficientes.

Y hablo de avaricia porque ganando plata que no tiene cómo gastar, aún así en su momento evadió impuestos. Gana en un día lo que un obrero gana en décadas o en siglos. Pero quiere más. Pudo quedarse (renunciando a algo de plata) pero eligió la plata. Sus lágrimas parecen reales, pero pudo quedarse. Sin embargo, el vil metar pesó más que su hogar, sus hijos, sus sueños y sus sentimientos. Y créame que no soy un amargado o un resentido (lo digo a sabiendas de que es una acusación posible). Soy más libre que Messi. Con mucha menos plata. No soy un estúpido esclavo del dinero. Él sí".