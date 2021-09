Lionel Messi cargó contra los que los tildaron de fracasados

“Hubo una parte del periodismo que nos trataba de fracasados, decían que no sentíamos la camiseta y que no teníamos que jugar más. Intentamos dar el máximo, ser campeones, éramos los primeros que queríamos serlo. No todo pasa por ganar o perder”, remarcó el rosarino.

En esa línea, añadió: “Creemos que somos los mejores del mundo y tenemos que reconocer que no somos los mejores. No es fácil ganarla, hay selecciones que compiten. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores, hay que seguir creciendo”.

Respecto a sus sensaciones al momento de levantar la copa, el futbolista del Paris Saint Germain de Francia expresó: “No lo podía creer, fue tanto lo que había soñado y peleado para ese momento. No entendía lo que estaba pasando, era como un sueño. Lo disfruté y lo disfruto más cuando veo las imágenes. Estaba ido, paralizado”.

“Con la Selección fue golpe tras golpe, competición tras competición. Eso hizo que fuera más importante poder conseguirlo. Todos los títulos son iguales, pero después de tanto sufrimiento, levantar algo con la Selección fue especial”, aseveró Messi.

Por último, habló de su presente: “Hoy la Selección me encuentra en un momento que crecí mucho más como jugador, que miro o juego de otra manera. Intenté de asimilar y agregar otras cosas a mi juego, no sé con que versión me quedo. Tuve muchos momentos buenos y otros no tan buenos, obviamente”.

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435738656451481602 #Video En exclusiva con #ESPNF90, Leo Messi lamentó que el estadio no pueda estar 100% lleno mañana. https://t.co/V1jYqiaX50 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435739373266407424 #Video #ESPNF90 Lionel Messi rescató el gran grupo humano que se armó en la Selección. https://t.co/2xPpdxvlYa — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435739980484186115 ¿Los hijos de Leo cambiaron después de la consagración de #Argentina en la #CopaAmérica? ¡IMPERDIBLES palabras de #Messi mano a mano con #ESPNF90! pic.twitter.com/ilh2DaOhve — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435740749673472006 Leo #Messi relató lo que fue el momento justo en el que #Argentina conquistó la #CopaAmérica . pic.twitter.com/qVlxmS7Bz5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435741166503403520 "VERLA ES UNA SENSACIÓN HERMOSA": Leo #Messi contó en #ESPNF90 cómo reaccionó al ver el parche de campeón en la camiseta de la Selección Argentina. pic.twitter.com/s6nOsbLmGC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435741722357731328 #Video #ESPNF90 Messi y una de las cosas que sufrió en la última Copa América: no tener a su familia cerca. https://t.co/pXDM7ZXREV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435742679586033664 #Video El 10 y capitán argentino recordó en #ESPNF90 las críticas que sufrió la Selección antes de consagrarse en la Copa América. https://t.co/d9xyqmn3qk — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435743167236673536 "LOS PRIMEROS 15 DÍAS DE VACACIONES NO TENÍA GANAS DE NADA": #Messi confesó en #ESPNF90 cómo se sentía cada vez que vacacionaba luego de no cumplir su objetivo con la Selección. ¡QUÉ DISTINTAS FUERON ESTAS! pic.twitter.com/XkzLybdPN5 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435743621324623875 #Video Del festejo a no poder creerlo: Messi relató en #ESPNF90 el momento en el que Argentina gritó campeón en Brasil. https://t.co/TYhFQC08Nn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435744108262346752 Las mejores frases que dejó Leo Messi en #ESPNF90 las encontrás en esta nota. https://t.co/6gIRe812Rc — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435746586420723721 #Video #ESPNF90 Messi y el lugar que ocupa en su corazón la Copa América obtenida este año. https://t.co/3vN6Ra466h — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435746818747420673 #Video #ESPNF90 Messi y el prinicipal aspecto a destacar de esta Selección: la fortaleza de grupo. https://t.co/UE3PKbY6FT — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1435751047000207364 #Video Leo Messi se refirió a las virtudes del entrenador de la Selección argentina. https://t.co/2246qdxbN6 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 8, 2021

El partido de este mismo jueves (09/09) marcará la vuelta de la gente a las tribunas y de la Selección al Monumental, donde no juega desde el 5 de septiembre de 2018 en lo que terminó 1-1 con Venezuela.

El representativo nacional llegó a Ezeiza en la madrugada de este último lunes 06/09 proveniente de Brasil, después del escándalo por la interrupción del partido con el seleccionado de ese país por la sexta fecha pendiente desde marzo de este año y ahora se prepara para jugar contra el equipo del “Altiplano”.

El cocinero

https://twitter.com/Argentina/status/1435419814521196552 #SelecciónMayor Los resultados de la Delegación @Argentina arrojaron resultados negativos a excepción de un miembro del staff que dio positivo. El mismo se encuentra cumpliendo aislamiento al igual que un contacto estrecho, ambos, con todos los protocolos correspondientes. — Selección Argentina (@Argentina) September 8, 2021

Según trascendió, el contagiado es el cocinero del plantel, que había presentado síntomas compatibles con el COVID-19, fue testeado y se confirmó que tiene el virus.

La noticia puso en alerta a todo el grupo, más allá de que desde la AFA informan que todos los jugadores dieron negativo en el último testeo.

¿Qué se sabe de Bolivia?

El seleccionado boliviano buscará ser el invitado que arruine la fiesta pero el presente y la historia del equipo le juegan en contra.

El venezolano César Farías, entrenador de la “Verde”, llega muy cuestionado luego del empate ante Colombia (1-1) en La Paz y la derrota frente a Uruguay (4-2) en Montevideo que dejaron al equipo en la penúltima posición con 6 puntos sobre 24.

El ciclo del venezolano comenzó en septiembre de 2019 y de los 17 partidos que dirigió solo ganó dos: un amistoso contra Haití (3-1) y la única victoria en las presentes Eliminatorias que fue en junio de este año ante Venezuela (3-1) en la altura de La Paz.

Bolivia, además, lleva 59 partidos de Eliminatorias sin ganar como visitante y los mejores resultados que consiguió en territorio argentino fueron los empates consecutivos por 1-1 en 2011. El primero fue en julio en La Plata por la primera fecha de la Copa América y en noviembre se repitió el resultado en el Monumental por las Eliminatorias.

El autor de ese gol fue el delantero Marcelo Moreno Martins, quien ya le marcó cinco veces a la “Albiceleste” y a los 34 años sigue vigente siendo el artillero de la clasificatoria con ocho gritos.

Juez cuestionado

El árbitro Kevin Ortega, designado para este compromiso, fue protagonista de una discusión en Perú tras ser acusado de “provocar” a un jugador de la liga local.

Ortega, quien se desempeña como internacional FIFA desde 2019 y debutará en Eliminatorias, quedó envuelto en una polémica con el arquero de San Martín Diego Penny luego del partido del pasado viernes correspondiente a la segunda fecha de la liga peruana.

Ortega expulsó a Penny sobre el final del empate 1-1 ante Sporting Cristal por un reclamo del arquero visitante.

Luego, a través de las redes sociales, el arquero de San Martín acusó al árbitro de “déspota y provocador” y publicó el video donde se observa a Ortega guiñándole el ojo a Diego Penny.

El joven árbitro internacional, de 29 años, admitió su error de “guiñarle el ojo” al jugador de San Martín pero desmintió haberlo insultado.

“Yo como autoridad me equivoqué, pero lo que dijo Penny lo desmiento. Me dijo ratero y eso no lo voy a permitir. Con esos calificativos está mancillando mi honor como persona”, declaró Ortega a la prensa peruana.

Ortega, quien es considerado uno de los mejores árbitros de Perú, tendrá su debut en un partido de Eliminatorias mundialistas.

El peruano tiene experiencia en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana; y también fue designado por Conmebol para varios encuentros del Preolímpico sudamericano disputado en Colombia y del Sudamericano Sub-17.

Su partido más importante hasta el momento fue la semifinal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre el seleccionado local y España. En dicha competencia también condujo Francia-Sudáfrica y Rumania-Nueva Zelanda.

KEVINORTEGAARBITRO.jpg El árbitro Kevin Ortega, designado para este compromiso, fue protagonista de una discusión en Perú tras ser acusado de “provocar” a un jugador de la liga local.

Después del partido con el seleccionado boliviano los futbolistas argentinos retornarán a sus respectivos destinos futbolísticos y volverán a reencontrarse a principios del mes próximo, cuando enfrenten otra triple jornada de Eliminatorias, el 7 de octubre como visitantes de Paraguay, por la undécima jornada, y luego como locales de Uruguay (pendiente de la quinta) y Perú (duodécima).

El equipo nacional suma 15 puntos y está segundo en la clasificación, a la espera de la resolución del juego con Brasil por parte de la FIFA.