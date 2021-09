Liga Profesional de Fútbol: ya se empieza a jugar River-Boca

El "Millonario" le pisa los talones a Talleres de Córdoba, líder del campeonato, y esperan un traspié de los dirigidos por Alexander Medina para acercarse al liderazgo del certamen.

Virtudes de River

El equipo del "Muñeco" Marcelo Gallardo viene invicto en la Liga Profesional. Hace 8 partidos que no pierde, incluyendo 6 victorias y 2 empates. Si bien en los últimos 3 partidos River no desplegó un gran volumen de juego, fue efectivo y ganó. Ese es el gran negocio del fútbol que algunos no quieren entender, no siempre se puede jugar el "tiki-taka" .

Las ventajas que presenta River para el partido del domingo son:

Logra ampliar el juego por las bandas con sus 2 defensores laterales, Milton Casco y Fabrizio Angileri (en gran nivel),

Efectividad a la orden del día. Es el equipo más goleador del campeonato (26),

Julián Álvarez , encendido. Lleva 5 goles en lo que va del torneo. Misma marca que Brian Romero (también de River Plate),

Mejor plantel que Boca Juniors. Si bien este punto a veces puede ser un tanto subjetivo y a criterio de quien lo piense, River parece tener, hoy en día, un mejor plantel que su "archirrival" . El equipo de la banda roja tienen un plantel con jugadores más grandes de edad y más consagrados que los que tiene Boca,

Tiene a Marcelo Gallardo , el mandamás de River. El hombre de 45 años llegó al club y se cansó de llenarlo de gloria, en todo su esplendor. Se ganó la llave del club, siendo sucesor de una gloria del club como Ramón Díaz . Con lo cual, siempre es una garantía tener a Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, con todo su conocimiento y viveza futbolística.

Defectos de River

El principal perseguidor de Talleres tiene cuestiones por resolver, especialmente en la faceta defensiva. Ahí sufre y mucho.

Marcelo Gallardo perdió una pieza clave en la defensa, que es la de David Martínez (lesionado). El argentino nacionalizado paraguayo es una de las grandes apariciones del fútbol argentino en el último tiempo. Tiempista, firme por arriba y por abajo, y mucha calidad en su pie izquierdo son algunas de las cosas que más destacan al zaguero de River Plate.

Con lo cual, los defectos a destacar son:

Errores defensivos . A River le convierten bastante por no ajustar sus desaciertos defensivos. Especialmente, en la "pelota parada" ,

Desesperación cuando no encuentra el gol . Los de Gallardo se suelen frustrar cuando no se le abre el arco, especialmente, porque River genera muchas ocasiones de gol,

Mucho juego directo. Hay veces que a River le cuesta acumular más pases en la zona media y en 3/4 del campo, para abrir la portería. Se suele ver a River atacando directamente al arco de enfrente y a toda marcha. Muchas veces no es eso lo que la jugada o el partido demandan.

En cuanto a lesionados y suspendidos, River solo tiene a David Martínez y Matías Suárez en duda. Son piezas claves en el armado del equipo.

El primero recibiría el alta esta semana y se perfila como titular ante Boca. Mientras que el caso Suárez depende de la evolución de la sinovitis en su rodilla derecha. Tiene posibilidades de ser convocado e integrar el banco de suplentes.

image.png Julián Álvarez volvió a anotar y River despachó a Central Córdoba.

Boca Juniors

El equipo de Sebastián Battaglia (apodado "León") consiguió una victoria clave ante Colón de Santa Fe (26/09), y sigue soñando con ser campeón de la Liga. Desde que el "León" asumió, dirigió 7 partidos: 5 victorias y 2 empates. Boca llega al Monumental en buena forma y con algunas confirmaciones entre los '11' titulares.

Los xeneizes se encuentran 6° en la tabla de posiciones. A 8 puntos de distancia del líder Talleres de Córdoba, y 6 de River Plate.

Virtudes de Boca

Desde que se dio la sucesión Russo-Battaglia, este último llegó y acomodó algunas piezas que parecían no funcionar con Miguel Ángel Russo.

Sebastián Battaglia cambió el esquema, la táctica, forma de jugar, jugadores y, por sobre todas las cosas, cambió los ánimos de sus futbolistas y de su gente.

Puntos altos:

Solidez defensiva . Boca Juniors tiene una de las mejores duplas centrales de América (Carlos Izquierdoz-Marcos Rojo), acompañado de un buen nivel del guardameta Agustín Rossi. A Boca le convirtieron 8 goles en todo el torneo, 3 bajo la conducción de Battaglia,

Jugadores en levantada futbolística . Si bien Cristian Pavón y Frank Fabra fueron y son cuestionados dentro del " Mundo Boca" , tanto el cordobés como el colombiano levantaron sus niveles y podrían ser titulares ante River,

Buen recambio en el plantel . La idea de Sebastián Battaglia en la Primera de Boca trae consigo muchos interesantes jugadores juveniles. Agustín Sandez, Marcelo Weigandt, Rodrigo Montes, Aaron Molinas y Luis Vázquez son todos aciertos del Director Técnico de turno. ¿Jugarán algunos de ellos?

Un equipo mas ambicioso . Los cuestionamientos centrales a la última etapa de Miguel Russo en el xeneize fueron por lo mal que jugaba Boca partido tras partido. Desde que Battaglia asumió, la tendencia cambió y su Boca es un equipo que "va al frente" y es mucho más ofensivo.

Defectos de Boca

El xeneize tiene falencias que, ante un rival como River, deberá atenuar e intentar no cometer para llevarse los 3 puntos en el Monumental de Núñez.

Floja banda derecha . Luis Advíncula no demostró -hasta ahora- los 3 millones y la expectativa que se depositó por su transferencia. Flojo en defensa y en ataque, el peruano de 31 años no es una fija entre los titulares. Marcelo Weigandt podría quedarse con el puesto.

Le falta cambio de ritmo en mitad de cancha . El partido ante Colón (26/09) fue un ejemplo claro de la importancia de Juan Ramírez en Boca, cuando juega. El volante ex San Lorenzo fue baja ante el Sabalero por un esguince en la rodilla izquierda y se perderá también el Superclásico ante River. Aaron Molinas se ganó el lugar y debería suplir esa falta de ritmo.

Dudas en el armado del equipo . A esta altura, Sebastián Battaglia solo tiene 4 jugadores titulares fijos en al diagramado de su equipo. Estos son Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Jorman Campuzano.

Plantel sin grandes figuras. Desde la ida de Carlos Tévez, Boca perdió su jugador de mayor calidad y recorrido futbolístico. Si bien Boca cuenta con algunos jugadores importantes (Rojo, Izquierdoz, Salvio) aún así, no cuenta con jugadores rutilantes y súper experimentados. Es el proyecto de los "pibes" .

image.png Nicolás Orsini anotó el gol del triunfo entre Boca Juniors y Colón de Santa Fe. 26/09/2021 .

De todas maneras, se espera que el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors sea un partido atractivo, y que no cause un efecto soporífero como nos suelen tener acostumbrados últimamente.