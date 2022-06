Líder de Walmart compró Denver Broncos en US$ 4.600 millones

La familia Walton-Penner está comprando a Pat Bowlen Trust, herederos de Pat Bowlen, que había controlado a los Broncos desde 1984.

Rob Walton tiene una fortuna personal valor neto de US$ 58.000 millones, según Forbes. Él es el expresidente de Walmart, el grupo minorista estadounidense fundado por su padre, Sam Walton, en 1962.

“Esperamos ganarnos la confianza y el apoyo de la NFL a medida que damos el siguiente paso en este proceso”, dijo Walton. “Cuando se cumplen los procedimientos de aprobación necesarios, nuestra familia compartirá más con los fanáticos de los Broncos, la organización y la comunidad”.

El actual presidente de Walmart, Greg Penner, yerno de Rob, también es parte de la oferta.

Y Mellody Hobson, 'peso pesado' de las finanzas estadounidenses.

Según The Wall Street Journal y Sportico, los US$ 4.600 millones más que duplican los US$ 2.200 millones que pagó el administrador de fondos de cobertura David Tepper por los Carolina Panthers en 2018.

El acuerdo es la señal más reciente de que hay inversionistas para pagar miles de millones de dólares por grandes equipos deportivos. Esto es lo que sucedió con el interés que provocó la venta del Chelsea FC, que se lo quedaron el estadounidense Todd Boehly y el grupo de inversión Clearlake Capital.

El gobierno del Reino Unido aprobó el acuerdo después de que el oligarca ruso sancionado Roman Abramovich acordara venderlo. Pagaron US$ 2.500 millones y comprometieron una inversión de US$ 1.750 millones.

Boehly y Clearlake estuvieron vinculados a los Broncos.

El millonario Josh Harris, que participó en la subasta por el Chelsea FC también intentó competir por los Broncos.

Peyton Manning.jpg Peyton Manning.

La historia

Los Denver Broncos se fundaron el 14/08/1959, cuando el propietario de las ligas menores de béisbol, Bob Howsam, recibió una franquicia de la Liga de Fútbol Americano (AFL), que en 1961 vendió a Gerald Phipps.

5 años Broncos fue el 1er. equipo de la AFL que derrotó a un equipo de la NFL, los Detroit Lions.

Pero Broncos fue el único equipo original de la AFL que nunca jugó por el título y el único equipo original de la AFL que nunca tuvo una temporada ganadora mientras era miembro de la AFL.

Denver estuvo cerca de perder su franquicia en 1965 pero un grupo empresario local tomó el control, reconstruyó el equipo en torno a 'Franchise' Floyd Little.

Luego ocurrió la fusión de la AFL y la NFL.

En 1972, los Broncos contrataron al ex entrenador de la Universidad de Stanford, John Ralston, un acierto: en 5 temporadas, él guió al equipo a destacarse en 3 temporadas... pero no estuvo los playoffs, varios jugadores criticaron a Ralston, quien tuvo que renunciar.

Fue el tiempo del entrenador asistente, Red Miller, quien sí llegó a los playoffs en 1977, jugó el Super Bowl XII (derrotado por los Dallas Cowboys, 27-10).

Gerald Phipps le vendió el equipo al financista canadiense Edgar Kaiser Jr., nieto del industrial de la construcción naval Henry J. Kaiser; quien en 1984 se lo transfirió a Pat Bowlen, quien colocó en 2004 la propiedad del equipo en un fideicomiso familiar (Pat Bowlen Trust) cuando se enteró que sufría de Mal de Alzheimer; y terminó administrado por Joe Ellis en 2014.

Los Denver Broncos tienen 3 grandes enemigos en la AFC Oeste:

Kansas City Chiefs,

Las Vegas Raiders y

Los Angeles Chargers.

Terrell Lamar Davis.jpg Terrell Lamar Davis.

Performance

Kaiser había contratado como entrenador a Dan Reeves (el más joven de la NFL) quien luego sumó como mariscal de campo a John Elway, quien llegó desde los Baltimore Colts, que lo había reclutado del equipo de la Universidad de Stanford pero Elway no quería jugar en los Colts. Los Broncos tenían un problema: 24 mariscales de campo titulares en 23 temporadas....

Reeves & Elway fue una sociedad poderosa que duró 12 años. Pero los Broncos perdieron

el Super Bowl XXI ante los New York Giants, 39-20;

el Super Bowl XXII ante los Washington Redskins, 42–10; y

el Super Bowl XXIV ante los San Francisco 49ers, 55–10.

El gran año fue 1997, cuando ganó el Super Bowl, 31-24 sobre los campeones defensores Green Bay Packers en el Super Bowl XXXII. Su corredor Terrell Lamar Davis ganó el Premio al Jugador Más Valioso del Super Bowl... y eso que había jugado con fuerte migraña que le provocaba visión borrosa.

Los Broncos volvieron a ganar la temporada siguiente, el Super Bowl XXXIII, 34–19.

El siguiente hito ocurrió en 2012 con la contratación de Peyton Manning, quien se había perdido toda la temporada 2011 luego de múltiples cirugías de cuello. En 2013 llegaron hasta el final, perdiendo el Super Bowl XLVIII ante los Seattle Seahawks, 43–8.

En 2015, los Broncos contrataron a Gary Kubiak como entrenador -ex mariscal de campo suplente entre 1983 y 1991, y ex coordinador ofensivo de 1995 a 2005- y como coordinador defensivo a Wade Phillips, y ganaron el Super Bowl L, 24-10 a los Carolina Panthers, y luego anunció su retiro el mariscal de campo Peyton Manning, después de 18 temporadas en la NFL.

Desde entonces la ambición es regresar a un Super Bowl.

