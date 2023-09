Leyenda del fútbol portugués, Ronaldo, revoluciona Teherán

En su primer día en el país islámico, Ronaldo se reunió con el embajador saudí en Teherán, Abdullah Alanazi, que está en su cargo tras el exitoso acuerdo que normalizó las relaciones entre Arabia Saudita e Irán con intermediación de China. Es que desde el 2016, Irán había sancionado una ley que prohibía el ingreso de sauditas a su territorio.

El futbolista de 38 años es admirado por la comunidad islámica desde que se posicionó a favor de la causa Palestina que lucha contra el expansionismo del Estado de Israel. De hecho, Reza Darvish, presidente del club Persépolis, dijo:

Le pregunté: '¿Sabes que una de las razones por las que eres muy popular en Irán es que has apoyado al pueblo de Palestina?' y me dijo: 'Sí, yo'. Estoy muy feliz por esto' Le pregunté: '¿Sabes que una de las razones por las que eres muy popular en Irán es que has apoyado al pueblo de Palestina?' y me dijo: 'Sí, yo'. Estoy muy feliz por esto'

La semana pasada, el presidente de este Club iraní soltó que el Estado proporcionó al plantel de Al Nassr una tarjeta SIM para acceder a Internet de forma libre, algo que el resto de la ciudadanía no puede, ya que hay cortes deliberados de Internet para desalentar las manifestaciones contra el régimen -que se han acrecentado desde el aniversario del crimen de la joven kurda Mahsa Amini-.

El "Bicho" también conoció a la pintora iraní Fátima Hamami, quien sufre de parálisis, pero eso no le impidió dibujar obras de arte con sus pies. Pintó al propio Ronaldo y al capitán del albiceleste argentina, Lionel Messi, retratos que exhibió en su cuenta oficial de Instagram que ya acumula más de 54 mil seguidores.

Un grito de furia por la libertad se expande en estos días en las calles de Irán y entre los intelectuales no fundamentalistas de Teherán. La ciudadanía está en lucha, no sólo las mujeres: no se doblegó el año pasado cuando se enfrentó a la Policía por el crimen de Mahsa Amini (por un velo mal puesto), lo que llevó a detenciones arbitrarias y penas de muerte contra quienes desafiaban al régimen de Ebrahim Raisi.

A un año de la revolución femenina y las manifestaciones por Mahsa, el Estado iraní debería adaptarse a la cultura antivelo pujante que desafía dogmas ya obsoletos y retornar al ‘sujeto árabe’ antes de la asunción de los talibanes (1979), épocas en las que las mujeres gozaban de derechos como vestirse a gusto propio.

Desde el advenimiento de los talibanes al poder, y ahora más visibilizados que nunca (a pocos días del aniversario de las manifestaciones), los ciudadanos resisten a la Sharia y protestan con publicaciones en redes que convocan a nuevas marchas y con exposición pública sin velo.

La marea revolucionaria, con valentía que quizá le cueste la vida, se sigue sublevando al régimen iraní que impuso reglas estrictas de vestimenta y decoro, sobre todo para las féminas que están sumidas al tutelaje masculino, tal como contó U24.

La lucha diaria de las mujeres iraníes, consiste en exhibirse en la vía pública sin velo, a pesar de que a menudo por ello terminan siendo detenidas por la Policía de la Moral o enfrentan latigazos. Los jóvenes están empleando un ‘ataque intempestivo’ contra los arcaicos iraníes: le quitan los clásicos pakul (sombrero) talibán.

Es importante destacar que en el Corán, según Marwan Gill que es un teólogo islámico y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía Argentina, en diálogo con Perfil, si bien se habla del pudor y castidad que deben tener tanto mujeres como hombres, no está detallado el uso obligatorio del velo, y más aún sin libre albedrio.

El profeta Muhammad manifestó con su propio ejemplo que no debe existir coacción en los asuntos de la fe y ordenó la separación de estado y religión. Entonces, si bien el velo es un mandamiento religioso para la mujer musulmana, el islam prohíbe categóricamente el uso de la coacción en asuntos religiosos. El profeta Muhammad manifestó con su propio ejemplo que no debe existir coacción en los asuntos de la fe y ordenó la separación de estado y religión. Entonces, si bien el velo es un mandamiento religioso para la mujer musulmana, el islam prohíbe categóricamente el uso de la coacción en asuntos religiosos.

“Una musulmana debe usar el velo como símbolo de su espiritualidad únicamente por su propia elección y convicción. Ningún hombre y ninguna institución tienen el derecho de intervenir o imponerlo en nombre de Dios”, explica Marwan y añade que:

"La noticia espantosa de la muerte de Mahsan Amini no coincide con los valores auténticos del islam. Cuando algunos grupos en el Occidente quieren prohibir por coacción o quitar por obligación a una musulmana el velo nos causa indignación y tristeza de la misma forma que cuando ciertos grupos en nombre del islam quieren imponérselo a la mujer".

Ahora bien, son vísperas de conmemorar el estallido social del 2022, en el que 19.500 manifestantes fueron detenidos por las fuerzas del orden y se condenó al menos a 7 personas a la pena capital, entre ellos un futbolista del seleccionado. Entre los nuevos arrestados se encuentra el cantante Mehdi Yarrahi, apresado a finales de agosto por publicar una canción en la que llama a las mujeres a quitarse el velo.

A sabiendas del aniversario, el gobierno iraní intensificó la persecución contra periodistas, activistas y alertaron que los 22.000 liberados en las protestas del año pasado -porque recibieron una amnistía- recibirán el doble de castigo.

image.png Cancelación de todas las actividades deportivas en la provincia de Ilam por temor a un levantamiento popular

"En esta ocasión actuaremos con más determinación", afirmó Sadegh Rahimi, jefe adjunto del Poder Judicial iraní, señalando a todos quienes busquen "echarse a las calles con cualquier pretexto".

Según Amnistía Internacional y Human Rights Watch, el gobierno inició una cacería contra activistas por los DD.HH y familiares de ejecutados por el régimen, tal como la detención del tío de la joven kurda asesinada, Mahsa Amini.

El Estado también está fomentando restricciones para realizar reuniones pacíficas en los lugares donde se encuentran las tumbas y hasta destruye las lápidas de los muertos a manos del régimen. Asimismo, varios profesores universitarios han sido despedidos en el último año por dar su apoyo a los manifestantes y una larga lista de periodistas han sido detenidos.

Recordemos que, tal como reveló U24, el gobierno de Irán cerró el sitio de noticias opositor 'Entekhab', arrestó a sus periodistas y suele cortar internet para evitar 'conspiraciones'.

Safa Aeli, de 30 años y tío de Amini, fue detenido por la Policía iraní al oeste del país, locación donde habita mayoría de etnia kurda que es discriminada, y su paradero es desconocido, según la ONG Hengaw a Radio France Internationale (RFI).

Las fuerzas gubernamentales arrestaron al tío de Mahsa Amini sin orden de detención y utilizando la fuerza. Faltan menos de 15 días para el aniversario de su muerte y su familia está amenazada. El Gobierno iraní está haciendo todo lo posible para impedir que se organice una reunión junto a su tumba: en la entrada del cementerio se han instalado cámaras para disuadir a la gente y asustarla Las fuerzas gubernamentales arrestaron al tío de Mahsa Amini sin orden de detención y utilizando la fuerza. Faltan menos de 15 días para el aniversario de su muerte y su familia está amenazada. El Gobierno iraní está haciendo todo lo posible para impedir que se organice una reunión junto a su tumba: en la entrada del cementerio se han instalado cámaras para disuadir a la gente y asustarla

