Lewis Hamilton top pero Fernando Alonso piloto del día

90 minutos después de concluir la clasificación se reunieron los jurados. Tras acudir a declarar, Verstappen fue sancionado con 5 posiciones en la parrilla de salida y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) con 3, y zafó Carlos Sainz (Ferrari). Sin embargo, Alonso se ubicó así en el 3er. lugar en la parrilla de salida.

Alpine trazó una estrategia tan conservadora como efectiva. Pese a que la velocidad del A521 poco podía oponer a la de los Mercedes y Red Bull, Alonso rodó a un ritmo brutal en su 1er. relevo, y luego de la vuelta 22 no regresó al repostaje, cuidando neumáticos y resistiendo.

Sin duda clave el plan elaborado con el belga Karel Loos, ingeniero de pista de Alpine.

Fernando está muy concentrado en los detalles. Pero él da su opinión, no la impone. Si encuentra algo nuevo, consulta a ingeniería, y si le dicen que no, que es de otra forma, y se lo explican, lo acepta y lo apoya plenamente. Él es muy bueno leyendo una carrera. Eso ayuda a todos.

alonso loos.webp Fernando Alonso y su ingeniero, Karel Loos.

Arranque

A falta de 2 giros, el pinchazo de Nicholas Latifi (Williams) fue un alivio porque se acercaba Sergio Pérez (Red Bull): cuando ingresa el 'safety car', no es posible superar a ningún competidor.

A los 40 años, Alonso sigue en la élite del pilotaje, logrando un podio en Losail que fue inesperado.

La largada de Alonso fue impresionante, apenas 3 curvas, pero suficientes para igualar a Gasly, que había largado desde la 2da. plaza, le hizo un cerrojazo a Verstappen, que también hizo una gran salida, y consolidar la posición.

Luego de 4 vueltas Verstappen lo superó porque Red Bull es más vehículo que Alpine pero ya nadie superó a Alonso.

Estirando la vida útil de su neumático duro ante la presión de Sergio Pérez, y consciente de las limitaciones de su Alpine, Alonso hizo una carrera racional.

'Los Flechas de Plata' (Mercedes), con James Vowles como estratega de competencias, no lograron que el otro piloto de la escudería, el finlandés Valtteri Bottas consiga el 3er. lugar. Mercedes precisa el puntaje de todos sus pilotos para la Copa de Constructores.

Red Bull eligió la estrategia inversa: cambiar neumáticos a 'Checo' , abocado desde entonces a la remontada ante Lance Stroll, Occon y Norris. "Que aguante Esteban como un león", lanzó Alonso por la radio, consciente de que el ritmo del RB16B de Pérez crecería de forma exponencial.

Occon francés, agredecido por la cortesía de Alonso en el GP de Hungría 2021, presentó batalla a Pérez.

McLaren, temerosa también de la degradación de sus neumáticos, aligeró la carga de Norris, y Alonso en la noche de Qatar logró una regularidad insólita hasta el final.