Lewis Hamilton tiró la toalla y piensa en 2023

"Por afuera, qué idiota. Me cerró la puerta. Tuvimos una gran comienzo. Este piloto siempre está haciendo estas cosas y solo sabe manejar cuando larga adelante", apuntaló Hamilton, luego de colisionar con el español en el Gran Premio de Bélgica.

En la maniobra en cuestión, Alonso dobló por adentro y Hamilton por afuera. Sus monoplazas se tocaron al punto de que la del británico sufrió graves daños que no le permitieron terminar el circuito de 44 vueltas totales, mientras que el español continuó en cancha hasta el final y finalizó en la quinta colocación.

En ese sentido, el conductor español reconoció que estaba en su "punto ciego" y que no le dejó "suficiente espacio", en diálogo con Sky Sports F1.

2023 aún queda lejos

Muy lejos de poder campeonar, Lewis Hamilton dialogó con la prensa y aseguró que su equipo volverá a estar en lo más alto el año siguiente.

Estamos yendo en la dirección correcta y tengo 1.000% de confianza en los chicos de la fábrica, que están juntando todas las piezas del rompecabezas. No tengo ninguna duda de que volveremos a estar en contienda el año que viene. Hay potencial, tenemos la carga aerodinámica ahora, aunque hay algunos puntos en los que no somos capaces de utilizarla, explicó Estamos yendo en la dirección correcta y tengo 1.000% de confianza en los chicos de la fábrica, que están juntando todas las piezas del rompecabezas. No tengo ninguna duda de que volveremos a estar en contienda el año que viene. Hay potencial, tenemos la carga aerodinámica ahora, aunque hay algunos puntos en los que no somos capaces de utilizarla, explicó

El piloto de 37 años no ha ganado ninguna carrera, en una temporada signada por el cambio de reglamento.

Por su parte, Toto Wolff, jefe de Mercedes, realizó una autocrítica y analizó lo ocurrido en la presente temporada: "Nos faltaron las simulaciones y la comprensión para descubrir el problema que creamos con cómo desarrollamos el coche. En términos de aerodinámica y de mecánica, nunca estuvo en el punto óptimo. Nos llevó meses deshacer algunos de los pasos que habíamos dado", expresó.

Y agregó: "No es que yo creyera que hemos descubierto el Santo Grial, que entendemos todo y que el próximo año va a ser la bomba. Ahora es un periodo crucial. Literalmente en el próximo mes o dos meses necesitamos entender, con cierto grado de precisión, lo que se tiene que hacer para el próximo año", agregó con optimismo el expiloto.

Cómo están las posiciones en la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull) - 335 puntos Charles Leclre (Ferrari) - 219 puntos Sergio Pérez (Red Bull) - 210 puntos George Russell (Mercedes) - 203 puntos Carlos Sainz Jr (Ferrari) - 187 puntos Lewis Hamilton (Mercedes) - 168 puntos Lando Norris (McLaren) - 88 puntos Esteban Ocon (Alpine) - 66 puntos Fernando Alonso (Alpine) - 59 puntos Valtteri Bottas (Alfa Romeo) - 46 puntos.

