Lewis Hamilton, caliente con FIA por la prohibición de joyas

"Cuando me hablaron de las joyas me dijeron que la seguridad está por encima de todo. Y yo dije: 'Bueno, ¿qué ha pasado durante los últimos 16 años? Llevo 16 años con joyas. ¿Acaso la seguridad no era un problema entonces?'", sostuvo Hamilton.

Y subió la apuesta:

No me lo quitaré. Tuve una exención en Miami y tendré exenciones durante el resto del año. Los anillos de boda están permitidos. La próxima vez llevaré cuatro relojes No me lo quitaré. Tuve una exención en Miami y tendré exenciones durante el resto del año. Los anillos de boda están permitidos. La próxima vez llevaré cuatro relojes

image.png Lewis Hamilton disparó contra la FIA por la prohibición de las joyas en las carreras.

Más contenido en Urgente24:

¿Tibio? Eduardo Feinmann respaldó a Majul pero se echó atrás

Ley de "Compre Argentino" tema central en Diputados

El "Diputeta" Juan Ameri a juicio, pero antes habló de Macri

Corren la inflación de atrás: Suben salario mínimo, etc.

Alberto Fernández superará el peor récord de Mauricio Macri