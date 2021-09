Leonardo Farinella contra los árbitros: explotaron las redes

“Si en ese partido no le anulaban un gol por fuera de juego de estar dos metros habilitado o hubieran cobrado uno de los cuatro penales que no le cobraron, River era campeón ... La suma de las cosas que pasaron ese partido me dan a sospechar. Y como veo esto que pasa en todos los partidos cuando son decisivos y cuando son las primeras fechas, ante la duda cobran todas las faltas contra River ” , se explayó un poco más el periodista en TyC Sports.