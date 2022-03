Las Vegas: Sexo, dinero y Fórmula 1

Retomando lo que será el Gran Premio de Las Vegas, en 2023, Marca reveló que la pista tendrá 14 curvas, con una longitud de 6,12 km y se espera que las velocidades máximas alcancen los 342 km/h.

El diseño presenta tres rectas, una secuencia de curvas de alta velocidad y una sola sección de chicane, con una duración prevista de 50 vueltas. La recta más importante será de 2 kilómetros y en ella, los pilotos disfutarán de paisajes hoteleros, ya que tendrán vista al Venetian, el Bellagio y el Caesars Palace.

Este es un momento increíble para la F1, que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en los Estados Unidos. Las Vegas es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, su hospitalidad y, por supuesto, el famoso Strip. No hay mejor lugar para que la Fórmula 1 dispute una carrera que la capital mundial del entretenimiento, y no podemos esperar a estar aquí el próximo año, expresó Stefano Domenicali, CEO y presidente de Liberty Media Este es un momento increíble para la F1, que demuestra el enorme atractivo y el crecimiento de nuestro deporte con una tercera carrera en los Estados Unidos. Las Vegas es un destino conocido en todo el mundo por su emoción, su hospitalidad y, por supuesto, el famoso Strip. No hay mejor lugar para que la Fórmula 1 dispute una carrera que la capital mundial del entretenimiento, y no podemos esperar a estar aquí el próximo año, expresó Stefano Domenicali, CEO y presidente de Liberty Media

https://twitter.com/DAZN_ES/status/1509428725473026050 ¡Así será el circuito de Las Vegas por el que corran los coches de F1 a partir de 2023! pic.twitter.com/1ndtdRSkUR — DAZN España (@DAZN_ES) March 31, 2022

Otras noticias de Urgente24:

"Odio a la mujer peronista"; acampe piquetero; gobernadores con Alberto vs Larreta

"Las expectativas están en su momento más dramático"

"Desconexión con la realidad": Diputada K contra el Gobierno

Destrozaron la figura de CFK en Santa Cruz