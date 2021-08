Las Leonas avanzan en Tokyo y en Twitter se indignaron (¿?)

Las presiones son menores pero qué bien usan el VAR en el hockey. 'No hay evidencias para cambiar el fallo', es una frase que debería usarse en el fútbol para que no se sancionen offsides de dos milímetros o toques previos que sólo aparecen tras 800 repeticiones en cámara lenta Las presiones son menores pero qué bien usan el VAR en el hockey. 'No hay evidencias para cambiar el fallo', es una frase que debería usarse en el fútbol para que no se sancionen offsides de dos milímetros o toques previos que sólo aparecen tras 800 repeticiones en cámara lenta

El colega Rashid Ali García agregó:

Micrófonos de la jueza y el videoref abiertos. Es muy simple ser transparente cuando no hay nada que esconder. Y la tranquilidad con que se manejan y deciden. Incomprensible como, con la cancha vacía, los árbitros del fútbol y el VAR debaten histéricos y a los gritos cual programa de la tarde, para decidir si fue offside o no

La periodista Macarena Jorge Caamaño coincidió: "La transparencia y eficacia del video ref en el hockey es lo que el VAR en el fútbol no puede lograr. Y eso que el vídeo REF es mucho más estricto y condicionado a la hora de pedirlo y utilizarlo. Que al VAR lo ejecuten los jueces de forma arbitraria también infiere parcialidad.

El hecho que al vídeo REF lo solicites para una jugada precisa, y si la infracción que asumís no existe no lo podes pedir más, también refleja la responsabilidad y el buen uso de la tecnología. Pero con el VAR influyen otras cosas, como la corrupción de las asociaciones, por ejemplo.

Posiblemente, creo yo, que el deporte que siempre ha estado en la vanguardia de la tecnología es el hockey. No solamente por la implementación, sino por el buen uso de esa tecnología. El arbitraje no especula ni se desentiende de sus responsabilidades de impartir justicia".

El usuario @MiazDauro fue más sencillo: "Qué lindo que es el VAR cuando se escucha lo que se habla, no como el futbol que lo escuchas 3 días después en ESPN".

000_9JX7HF.jpg De la mano del 'Chapa' Retegui, Las Leonas celebran en Tokio y van por la medalla de oro contra Países Bajos el viernes (6/08) alrededor de las 7. Foto: AFP

Las Leonas vs. India

El equipo liderado por Carlos "Chapa" Retegui derrotó a India en semifinales con 2 goles de Noel Barrionuevo, asegurándose subirse al podio y llevarse una medalla.

Ahora, intentarán conseguir la dorada ante Países Bajos el viernes 6 de agosto a las 7 en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Resumen del partido: