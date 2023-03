La Scaloneta tuvo otro homenaje y Boca ya tiene sus rivales

Y finalmente Domínguez volvió a subir al escenario invitando a Messi a recibir las réplicas de la Copa del Mundo y la de la Finalíssima frente a Italia. “Porque se lo prometí a Leo, y lo prometido es deuda”, reveló el titular de la Conmebol.

“Agradezco a la Conmebol por estos reconocimientos, al presidente Alejandro Domínguez, y a Soledad por interpretar y dedicarnos ese tema tan especial para nosotros desde que en 2006 se lo cantó a Diego Maradona. Hubo mucha gente en distintas partes del mundo que se alegró por nosotros y por mí, porque una selección sudamericana volvió a ser campeona del mundo”, manifestó Lionel Messi luego de ser invitado a subir al escenario para cerrar el acto.

“Creo que todavía no somos realmente conscientes de lo que significa ser campeones del mundo, porque esto es para toda la vida. Y también queremos agradecerle a ‘Chiqui’ Tapia por estar siempre a nuestro lado cada vez que lo necesitamos”, remarcó.

Y cuando Messi dejó de hablar apareció el “otro” Lionel Messi, el que no podía pronunciar palabras pero era igual a él, su estatua en tamaño natural con la ropa de la selección argentina y la Copa del Mundo tomada por su mano izquierda y sostenida desde abajo con la derecha.

Después Domínguez le entregó el bastón que representaba el “liderazgo y comando del fútbol mundial”, ya con Claudio Tapia también a su lado.

“Tuve muchas decepciones, muchas derrotas, pero siempre quise ser un jugador profesional y esto es mucho más de lo que siempre soñé”, cerró el acto Messi.

El homenaje había arrancado una hora antes, poco antes de las 19, con una alocución del “dueño de casa”, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que eligió no hablar en esa condición, sino que, tras pedirle permiso a Tapia, prefirió hacerlo en nombre de los hinchas argentinos, y para ello fue mostrando tuits de distintos aficionados que oportunamente celebraron por esa vía el campeonato mundial de Qatar.

El dirigente asunceño repasó en sus palabras el recorrido del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Qatar, mientras todos los integrantes de seleccionado argentino, vestidos con ropa deportiva de AFA, lo escuchaban en primera fila.

Domínguez, de 51 años, definió la final del Mundial como un partido entre Francia “y el resto del mundo, porque Argentina se ganó en su camino hacia ese partido decisivo el cariño de todos los demás países”.

Y enseguida empezaron los primeros premios, que se iniciaron con “La Orden de honor del gran collar extraordinario” que le fue adjudicada a “Chiqui” Tapia “por su gestión en favor del fútbol sudamericano”.

“Con Tapia nos conocimos en la Copa América Centenario, en los Estados Unidos, en 2016, cuando la AFA se había quedado huérfana de directivos, y después de perder la final con Chile me dijo que iba a seguir adelante porque no iba a abandonar a los jugadores. Él es el segundo en recibir este premio al mejor dirigente sudamericano (el primero fue Mauricio Macri por su gestión como presidente de Boca Juniors). Y hoy lo llamo ‘Chiqui’, porque ya es mi amigo personal”, resaltó.

“Este reconocimiento es un halago personal muy grande. Estos títulos logrados por los argentinos en mayores y juveniles durante los últimos cinco años se deben a un trabajo eficiente de todos los estamentos de AFA. El fútbol sudamericano necesitaba un título mundial después de varios que se llevaron los europeos, y por eso queremos agradecerles a todos los jugadores del plantel y muy especialmente al capitán, el mejor del mundo”, destacó Tapia en la referencia final a Messi.

Luego subió al escenario Fernando Romero, coautor junto al grupo La Mosca del tema identificatorio “Muchachos”, que llevó a todos los argentinos a convertirlo en himno de la marcha hacia el tercer título mundial de la historia.

Romero le entregó distinciones a cuatro integrantes de la selección, y acto seguido subió al escenario un chico argentino, Juani, que hizo la representación del “Dibu” Emiliano Martínez en redes sociales y fue invitado para entregarle las medallas al arquero y otros compañeros.

Luego fue el turno de un tatuador argentino también invitado para entregar otra tanda de cuatro preseas.

Más tarde subió al escenario un nuevo niño argentino, de la localidad salteña de Embarcación, José Andrada González, que habló entre sollozos y saludó especialmente a Lionel Scaloni, quien previamente había sido el primero en recibir la medalla. Otros cuatro jugadores recibieron los reconocimientos de sus manos.

Luego otra salteña, la “campeona argentina 2022 de freestyle football”, Belén Godoy, de 23 años, ataviada con la camiseta argentina, subió al escenario para entregar sus distinciones a otro cuarteto de campeones del mundo.

Un homenaje más, muy especial, en el día previo al partido frente a Curazao de este martes (28/03) en Santiago del Estero, donde las celebraciones se trasladarán al interior de una Argentina que no para de reconocer y embelesarse con “sus” campeones del mundo.

Por otro lado, River Plate, en una compleja zona D, y Boca Juniors, en una accesible sección F, conocieron este mismo lunes (27/03) sus respectivos rivales de fase de grupos de la Copa Libertadores, luego del sorteo realizado en Luque, Paraguay.

Por su parte, Racing Club integrará el grupo A, junto con Flamengo de Brasil; Argentinos Juniors estará en el exigente E; y Patronato de Entre Ríos, campeón de la Copa Argentina 2022 y actualmente en la segunda división argentina, integrará la zona H.

El club de Núñez competirá con Fluminense de Brasil, el equipo donde juega el goleador argentino Germán Cano y que definirá el campeonato carioca con Flamengo en dos partidos a disputarse en el mes de abril.

La última vez que lo enfrentó fue en la edición 2021 de Libertadores, cuando compartieron la zona D. El equipo brasileño se clasificó primero (11 puntos) y el “Millonario” salió segundo (9), con una agónica clasificación que incluyó una victoria 2-1 ante Independiente Santa Fe, con Enzo Pérez como arquero, ante la gran cantidad de bajas en el plantel por un contagio masivo de coronavirus.

El segundo rival es The Strongest de Bolivia, un equipo que lidera en condición de invicto el torneo de su país, con el delantero argentino Enrique Triverio, y que buscará hacerse fuerte como local al jugar en la altura de La Paz, en el estadio Hernando Siles, a más de 3600 metros de altura sobre el nivel del mar.

La zona se cierra con Sporting Cristal de Perú, de peso histórico en la competición (subcampeón en la edición 1997), y que en la fase previa eliminó a Huracán. Además, está primero en el campeonato incaico junto con Universitario y Alianza Lima.

Boca evitó a los clubes brasileños y jugará ante Colo Colo de Chile; asumirá un viaje largo ante Monagas de Venezuela y su tercer rival será Deportivo Pereira de Colombia.

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:

Grupo A: Flamengo de Brasil; Racing Club; Aucas de Ecuador; Ñublense de Chile.

Grupo B: Nacional de Uruguay; Internacional de Porto Alegre de Brasil; Metropolitanos de Venezuela; Independiente Medellín de Colombia.

Grupo C: Palmeiras de Brasil; Barcelona de Ecuador; Bolívar de Bolivia; Cerro Porteño de Paraguay.

Grupo D: River Plate; Fluminense de Brasil; The Strongest de Bolivia; Sporting Cristal de Perú.

Grupo E: Independiente del Valle de Ecuador; Corinthians de Brasil; Argentinos Juniors; Liverpool de Uruguay.

Grupo F: Boca Juniors; Colo Colo de Chile; Monagas de Venezuela; Deportivo Pereira de Colombia.

Grupo G: Atlético Paranaense de Brasil; Libertad de Paraguay; Alianza Lima de Perú; Atlético Mineiro de Brasil.

Grupo H: Olimpia de Paraguay; Atlético Nacional de Colombia; Melgar de Perú; Patronato de Paraná.

Los dos primeros de cada zona avanzarán a los octavos de final y los terceros se clasificarán a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán al segundo de cada zona de dicho certamen.

El brasileño Mauro Silva, campeón del mundo en 1994; el uruguayo Diego Lugano; el paraguayo Ricardo Tavarelli; y el ex Newell's Old Boys Maximiliano Rodríguez tomaron las bolillas de los bombos 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

El presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez inició la ceremonia y agradeció a cada uno de los asistentes, entre dirigentes, jugadores y glorias del fútbol sudamericano.

El titular de la Conmebol destacó el crecimiento del máximo certamen continental y el aumento que se produjo en cuanto a los premios, con un aumento del 30% reflejado en 28.800.000 dólares.

Por River asistieron Martín Demichelis, el presidente Jorge Brito, los vicepresidentes Matías Patanián e Ignacio Villarroel y el director deportivo, Enzo Francescoli, de acuerdo a la foto que publicó el club en las redes sociales.

Demichelis fue el único entrenador de los actuales participantes equipos del fútbol argentino que dijo presente en la sede de la Conmebol.

En Boca se destacó la presencia de Juan Román Riquelme, ganador de la Copa Libertadores como jugador en 2000, 2001 y 2007, y Argentinos Juniors fue representado por su presidente, Cristian Malaspina.

La edición de la Copa Libertadores 2023, que repartirá 207.800.000 dólares en premios, dio comienzo el pasado 7 de febrero con la primera instancia del repechaje, en fase 1, y dio continuidad a la fase 2, entre el 21 de febrero y el 2 de marzo; y la fase 3, del 7 de marzo al miércoles 16.

La fase de grupos comenzará el 4 de abril y culminará el 29 de junio, mientras que los octavos de final tendrán lugar entre el 18 y el 27 de julio. Los cuartos de final se jugarán entre el 22 y el 31 de agosto, las semifinales entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre; y la gran final tendrá fecha para el 11 de noviembre, en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil.

En tanto, San Lorenzo, campeón del certamen en la edición 2002, compartirá en la Copa Sudamericana, junto a los equipos de Palestino (Chile), Fortaleza (Brasil) y Estudiantes de Mérida (Venezuela).

Tras el sorteo, el club de Boedo, dirigido por Rubén Insúa (el DT campeón en aquella gesta de hace casi dos décadas) fue enrolado dentro de la zona H.

El elenco “azulgrana” tendrá como rival a Palestino, que tiene en sus filas al arquero César Rigamonti (ex Belgrano de Córdoba), al lateral Fernando Meza (ex San Lorenzo), al mediocampista Agustín Farías (ex Nueva Chicago) y a los delanteros Maximiliano Salas (ex All Boys) y Jonathan Benítez (ex Boca Unidos de Corrientes).

Ya existen dos antecedentes de enfrentamientos de ambos conjuntos en la temporada 2016 del apuntado certamen continental. En el estadio Municipal de La Cisterna, Palestino se impuso por 1-0, mientras que en el Nuevo Gasómetro, el “Ciclón” venció por 2-0, con los goles de Nicolás Blandi y Martín Cauteruccio.

Otro de los adversarios será Fortaleza, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vojvoda (exDT de Huracán), que cuenta en su nómina con el zaguero Emmanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe), con el volante Tomás Pochettino (ex River Plate) y los atacantes Silvio Romero (ex Independiente) y Juan Martín Lucero (ex Vélez Sarsfield).

El tercer y último rival de San Lorenzo en la fase preliminar de grupos será Estudiantes de Mérida, club con el que no revista enfrentamientos oficiales.

Además, Estudiantes de La Plata, cabeza de serie del grupo C y finalista en el 2008, se medirá con Red Bull Bragantino de Brasil (subcampeón en la temporada 2021), Oriente Petrolero de Bolivia y Tacuary de Paraguay.

Por su lado, Tigre, conducido por el DT Diego Martínez, reeditará la final de la edición 2012 (perdió por 2-0 con la conducción de Néstor Gorosito como entrenador) con San Pablo de Brasil, en partido válido por la zona D. El grupo se completará con Deportes Tolima (Colombia) y Academia Puerto Cabello (Venezuela).

Defensa y Justicia, ganador del certamen en 2020 con Hernán Crespo como técnico (venció en la final a Lanús en el estadio Mario Kempes de Córdoba), irá al grupo F y tendrá como adversarios a Peñarol (Uruguay), Millonarios (Colombia) y América Mineiro (Brasil).

Newell’s Old Boys de Rosario, por su parte, integrará la sección E, al igual que Santos (Brasil), Blooming (Bolivia) y Audax Italiano (Chile), que tiene como entrenador al argentino Manuel Fernández (ex Agropecuario de Carlos Casares y Ferro Carril Oeste).

Huracán, subcampeón en la edición 2015 y que llegó a este certamen luego de no poder atravesar la fase preliminar de la Copa Libertadores, será componente del grupo B, al igual que Emelec (Ecuador), Guaraní (Paraguay) y Danubio (Uruguay).

Por su lado, Gimnasia y Esgrima La Plata fue enrolado dentro de la zona G, con Independiente Santa Fe de Bogotá (campeón 2015), Universitario de Perú y Goiás de Brasil (finalista en 2010, al perder definición con Independiente).

La zona A, la única que no comprende equipos argentinos, estará integrada por Liga Deportiva Universitaria de Quito (campeón en 2009), Botafogo de Brasil, César Vallejo de Perú y Magallanes, de Chile.

El torneo, que empezará durante la primera semana de abril, otorgará premios por 5 millones de dólares.

El certamen introducirá una variante consistente en el hecho de que los equipos clasificados en el segundo puesto de cada uno de los grupos se medirá con el tercero que procede de cada una de las secciones de la Copa Libertadores, en suerte de play offs eliminatorios.

