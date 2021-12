La pregunta: ¿Lo quería ganar Godoy Cruz?

Pero si el conjunto de Alexander Medina, que hoy se estaría clasificando a la Libertadores por la Tabla Anual, le gana en la final del día 08/12, liberará su cupo en la general... a favor de Boca, que ya no jugará repechaje. Alternativa: si Boca le gana a Talleres, irá directo a la Libertadores.

Esta doble posibilidad de Talleres no existiría si triunfaba Godoy Cruz, que jugó mejor en gran parte del partido y tuvo mejores posibilidades que no pudo / no supo concretar.

Porque el Tomba lo pudo haber ganado, pero lo dejó escapar....

2 errores

Godoy Cruz fue víctima de sus errores, algunos demasiado groseros.

Por un lado, el penal cometido por Bruno Leyes y ejecutado por Diego Valoyes a los 58'. Los de la T no fueron más que el penal. En el resto del año, con excepción de cuando jugaron ante River Plate, fueron mucho más de lo que se vió en el estadio Juan Gilberto Funes, en la ciudad de La Punta, San Luis.

https://twitter.com/CATalleresdecba/status/1466137856443834372 Es H O Y ¡JunTos, t o d o! pic.twitter.com/AOoGSXLf8g — CATalleresdecba (@CATalleresdecba) December 1, 2021

En la jugada del gol, el centrodelantero Michael Santos quedó ante Leyes en el área de Godoy Cruz. Parecía que Leyes neutralizaba a Santos pero el arquero tombino, el paraguayo Juan Ángel Espínola, en una extraña acción, empujó al suelo a su propio compañero, quien tocó la pelota con la mano: penal.

Otra vez: cuando parecía que Michael Santos no había podido aprovechar el contraataque, el arquero Espínola forzó el penal. Aquí puede comprobarse:

https://twitter.com/tomascarretto/status/1466225986987380737 ¿Cuanto cobraron el arquero y el central de Godoy Cruz por el penal que hicieron? Tengo 35 años de fútbol y nunca ví una cosa igual. pic.twitter.com/38FZrwBwiU — Tomás Carretto (@tomascarretto) December 2, 2021

El delantero Diego Valoyes convirtió el penal.

Por otra parte, el entrenador tombino Diego Flores realizó 3 cambios: 2 de los ingresos fueron defensores, cuando su equipo estaba perdiendo.

A los 58' el penal raro.

A los 61, el mediocampista Valentín Burgoa ingresó por el mediocampista Matías Ramírez.

A los 64', salió el defensor Elías López e ingresó el defensor Néstor Breitenbruch.

A los 71', salió el mediocampista Bruno Javier Leyes Sosa e ingresó el defensor Nicolás Sánchez.

Flores realizó las variantes en 3 ventanas diferentes y se quedó sin alternativas para ingresar jugadores más ofensivos tales como Alan Cantero y Cristian Colman.

Pero... bueno... todo fue raro, tal como sucede en ocasiones en el fútbol argentino.

https://twitter.com/datazopincha/status/1466245934115954694 Si no se hubieran eliminado los 2 descensos para este torneo, Godoy Cruz pasaría de ser semifinalista de la Copa Argentina a pelear 3 puntos claves por no irse a la B, en tan sólo 72 hs — Datazo Pincha (@datazopincha) December 2, 2021

El Tomba tuvo las 2 oportunidades más claras del partido en los pies de Martín Ojeda: un disparo cruzado que el arquero Guido Herrera arrojó al corner pero el árbitro cobró saque de arco; y un tiro libre que el arquero cordobés la sacó el ángulo y en el rebote Damián Pérez la tiró por arriba.

Talleres tuvo 2 pelotas paradas, con un cabezazo de Diego Valoyes que se fue por arriba; y otro de Nahuel Tenaglia que fue desviada por Espínola.