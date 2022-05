La polémica noche de Juan Román Riquelme: Villa, Fabra y más

De ahí, se generó un pequeño cruce con Morena Beltrán, acerca de las funciones del mediocampista central:

El único cinco que vi es irrepetible es (Sergio) Busquets porque confundió al fútbol mundial porque empezó a entregar bien la pelota. Ahora parece que si el equipo juega mal es culpa del cinco. Pero Busquets hay uno solo. Cuando (Alan) Varela juega mal hay que cuidarlo y él irá creciendo de a poco porque nos va a dar mucha alegría. A Varela déjenlo tranquilo, expidió Juan Román Riquelme

Tras la explicación, Riquelme le lanzó un pedido a la joven periodista: "Que no se enoje Morena, que no se me enoje", lo que provocó risas en toda la mesa del programa "Equipo F".

image.png Juan Román Riquelme mantuvo un extenso diálogo con el programa Equipo F de ESPN y se cruzó con Morena Beltrán. (Foto: Captura de TV)

Las polémicas

Cuando le consultaron sobre el futuro de Sebastián Villa, jugador que fue denunciado por abuso sexual e intento de homicidio, Riquelme dijo:

Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva dos años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero. Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento

Por partes:

No es verdad que Sebastián Villa nunca faltó a un entrenamiento. El colombiano se ausentó todo un mes el año pasado, cuando se fue a su país natal. Supuestamente, por el delicado estado de salud de su madre. Sin embargo, al 22 de Boca se lo vio en fiestas y hubo declaraciones cruzadas con el propio Juan Román Riquelme, en aquel entonces. Aparte, Villa se fue a Colombia en señal de protesta para que el club lo vendiera a Europa. Ante la pregunta, Juan Román Riquelme debiera haber dicho que el club está trabajando en el caso por la denuncia a Sebastián Villa , activando los protocolos correspondientes y estando atentos constantemente a lo que suceda, y no eludiendo la pregunta con temas futbolísticos como así hizo.

"Es un atleta, se lo ve tranquilo, se lo ve disfrutar y su crecimiento depende sólo de él; él va a hacer cada día más diferencia y nosotros estamos contentos de tenerlo en nuestro club", completó el vicepresidente de Boca.

Sobre Frank Fabra, quien lleva seis años en el club y ha sido muy cuestionado entre los hinchas xeneizes por sus desatenciones defensivas y sus responsabilidades en goles rivales, Riquelme sostuvo:

Fabra va a quedar en la historia de nuestro club, por más que por momentos digamos que es un crack por el golazo que le hace a Rosario Central en cancha de Vélez y al otro día quizás está mirando a la tribuna, ve cómo el 7 le hace el gol y vos decís: '¿Qué estaba haciendo?' Cuando está atento, es el mejor del país

"Va a estar entre los mejores laterales izquierdos de la institución, es increíblemente bueno", agregó Román.

Además, el ídolo boquense se rindió ante el defensa central Carlos Zambrano y bancó al arquero suplente Javier García:

"Carlos Zambrano es mi debilidad como profesional, juega cada 3-4 días, no tengo más que decirle gracias".

"Me pone feliz lo de Javi (García). Llegaba porque era amigo mio y demostró que es un gran arquero, que ama a este club. Estamos felices con los dos arqueros".

image.png Juan Román Riquelme y Hugo Ibarra, viendo a Boca.

