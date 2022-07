La peculiar manera de Sebastian Vettel para contar su retiro

image.png Sebastian Vettel y su primer campeonato mundial de la F1.

En los últimos años, Vettel no le ha podido pelear el título al Mercedes de Lewis Hamilton, quien ganó seis de las últimas ocho temporadas.

Actualmente, el corredor se encuentra 14° en la tabla de pilotos 2022 y su compañero de escudería, Niko Hulkenberg, último.

Mike Krack, director del equipo, destacó las cualidades del alemán: "Sebastian es un excelente piloto, rápido, inteligente y estratégico, y por supuesto vamos a echar de menos esas cualidades. Sin embargo, todos hemos aprendido de él, y el conocimiento que hemos obtenido al trabajar con él seguirá beneficiando a nuestro equipo mucho después de su partida".

El retiro

Sebastian Vettel anunció que se alejará de las pistas al finalizar la temporada de una forma novedosa. El automovilista abrió una cuenta de Instagram especifícamente para contarlo.

Cara a cámara. Bastante serio, pero con la profundidad y sinceridad para decirlo todo en un video de dos minutos. "Estoy aquí mi retiro de la Fórmula 1 para el final de la temporada 2022″, inició. "Probablemente debería comenzar con una larga lista de personas a las que agradecer ahora. Pero siento que es importante explicar las razones detrás de mi decisión".

"Me encanta este deporte Ha sido central en mi vida desde que tengo memoria. Pero así como hay vida en el camino, también hay vida fuera del camino. Ser piloto de carreras nunca ha sido mi única identidad. Creo mucho en la identidad por quiénes somos y cómo tratamos a los demás en lugar de lo que hacemos. ¿Quién soy? Soy Sebastian, padre de tres hijos y esposo de una mujer maravillosa", afirmó el cuatro veces ganador mundial.

FOTO

Vettel, de 35 años, contó el nuevo orden de prioridades en su vida:

Mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitir valores, ayudarles cuando caen, escucharles cuando lo necesiten, no tener que decirles adiós y lo más importante, aprender de ellos y dejar que me inspiran. Los niños son nuestro futuro. Más allá creo que hay demasiado para explorar y aprender sobre la vida y sobre mí mismo Mis objetivos han cambiado de ganar carreras y luchar por campeonatos a ver a mis hijos crecer y transmitir valores, ayudarles cuando caen, escucharles cuando lo necesiten, no tener que decirles adiós y lo más importante, aprender de ellos y dejar que me inspiran. Los niños son nuestro futuro. Más allá creo que hay demasiado para explorar y aprender sobre la vida y sobre mí mismo

"Hablando del futuro, creo que vivimos tiempos muy decisivos y pienso que cómo todos vayamos a actuar estos años decidirá nuestras vidas. Mi pasión implica ciertos aspectos que he aprendido a odiar. Puede que cambian en el futuro, pero la voluntad de aplicar cambiaos debe ser mucho más fuerte y debe llevar a actuar hoy. Hablar no es suficiente y no nos podemos permitir esperar. No hay alternativa. La carrera ya está en marcha", comentó

Y concluyó: "Pero hoy no se trata de decir adiós. Más bien, se trata de decir gracias, a todos, sobre todo a los aficionados, sin cuyo apasionado apoyo la Fórmula 1 no podría existir. La decisión de retirarme ha sido difícil de tomar y he pasado mucho tiempo pensando en ello".

https://twitter.com/ElReyGuiri/status/1552600223914106881 La despedida de Sebastian Vettel pic.twitter.com/laTuB970e9 — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) July 28, 2022

https://twitter.com/F1/status/1552597118145159174 BREAKING: Sebastian Vettel has announced he will retire from F1 at the end of the 2022 season



4 world titles

53 race wins

122 podiums

1 phenomenal career#ThankYouSeb pic.twitter.com/K8BVXI6IAx — Formula 1 (@F1) July 28, 2022

Más contenidos en Urgente24

Y allí va otro más: Riquelme echó a un jugador de Boca

Se desnuda en OnlyFans para comprar al club O'Higgins

El que está liquidado es el BCRA (y preparan contrarrelato)

Dólar soja: qué dijo la Sociedad Rural tras el anuncio

Pese a presencia policial, y tras medidas, subió el dólar blue