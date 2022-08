La nueva moda en Argentina: Quemarle el auto a los jugadores

Los vehículos damnificados son un Peugeot 308, un VW Polo, un Toyota Etios, un Mercedes Benz A200 y un VW Suran, según informó el diario La Capital de Mar del Plata.

image.png Quema de autos en Aldosivi.

El club de la ciudad balneario emitió un comunicado en relación a lo sucedido: "Aldosivi expresa su total repudio a los hechos vandálicos ocurridos esta noche en el predio Deportivo. La violencia nunca es el camino. Seguiremos trabajando y fomentando los valores de respeto, compromiso y amor por estos colores".

Tras los incidentes, la Aprevide (Agencia de Prevención de la violencia en el Deporte) comunicó que los próximos partidos de Aldosivi de local serán a puertas cerradas hasta que se esclarezcan los hechos.

Esta medida ya comenzó a regir. En la tarde del jueves (18/8), el conjunto de Leandro Somoza ganó un partido clave ante Vélez por la permanencia en Primera División. Fue un 3-2 final pero agónico, ya que el 'Fortín' se puso 1-0 arriba a los 40' del primer tiempo. Más tarde, Martín Cauteruccio -quien regresó a las canchas luego de estar apartado del plantel por conflictos con la dirigencia- metió un doblete en cuestión de tres minutos para poner el trámite 2-1.

Cuando se moría el encuentro, Abiel Osorio, de Vélez, igualó las acciones con un cabezazo al piso que superó al arquero Devecchi. Pero había tiempo para más, porque a los 89', Juan Cuesta decretó el tercero del 'Tiburón', quien no pudo festejar con su gente el triunfo por la razón antes mencionada.

Finalizado el duelo, Martín Cauteruccio envió un mensaje pacificador:

Quería aprovechar este tiempo para exhortar a todos para que tengamos todos un poco de paz, no podemos vivir en esta locura... Son partidos de fútbol. Sabemos que no estamos en una situación linda pero todos estamos tratando de hacer lo mejor para sacar esto adelante. Y hay cosas que sobrepasan lo que es el deporte, y lo que nosotros queremos es paz, que no pasen más estas cosas, explicó el uruguayo Quería aprovechar este tiempo para exhortar a todos para que tengamos todos un poco de paz, no podemos vivir en esta locura... Son partidos de fútbol. Sabemos que no estamos en una situación linda pero todos estamos tratando de hacer lo mejor para sacar esto adelante. Y hay cosas que sobrepasan lo que es el deporte, y lo que nosotros queremos es paz, que no pasen más estas cosas, explicó el uruguayo

"Ganen o caminan"

Esta mañana (19/8), asomaron una serie de pasacalles en contra de los futbolistas del Granate.

Uno decía "Ganen o caminan", junto a un emoji de un fuego y otro de un auto. En el otro, se lee "Jugadores, Lanús les queda enorme".

De momento se desconoce la identidad de los autores de las gravísimas amenazas. La gente se rebela contra un equipo de flojísima camapaña.

A raíz de las fuertes misivas, el club sureño realizó una denuncia ante la comisaria 2da de Lanús. Eduardo Aparicio, titular de Aprevide, se comunicó con los directivos de la institución y se puso a disposición para esclarecer los hechos, informó Tyc Sports.

image.png Fuerte amenaza a jugadores de Lanús, una semana después del 'caso Aldosivi'.

A continuación, el comunicado de Lanús en relación a los hechos:

"Lanús repudia enérgicamente los mensajes violentos vistos esta mañana en las inmediaciones de La Fortaleza. Ya fue efectuada la denuncia policial en la Comisaría Segunda de Lanús y se hizo lo propio en la fiscalía correspondiente.

Desde esta madrugada, además, la institución ya está en contacto con Eduardo Aparicio, titular de Aprevide, para garantizar la seguridad dentro del club y en sus cercanías.

Lanús es una entidad social, con más de 30 disciplinas deportivas y culturales, donde conviven familias y vecinos de toda la ciudad, que promueve los valores del respeto, la solidaridad, la responsabilidad y la unión.

Redoblaremos esfuerzos para cuidar a nuestros socios, hinchas, deportistas y empleados", se lee en la notificación oficial.

image.png Proclamación oficial de Lanús por los pasacalles colgados. (Foto: @clublanus).

