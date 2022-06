La novia de Andy Carroll se quitó el anillo: ¿Habrá boda?

"Billi (Mucklow) ha sido completamente humillada por Andy (Carroll), pero en el fondo todavía lo ama. Ella ha estado haciendo un gran examen de conciencia y ha elegido seguir adelante", le reveló una fuente cercana a The Sun.

La boda es en solo dos días: todo está reservado y sus invitados están listos para irse. Ella cree que no pasó nada en Dubái y solo quiere poner cara de valiente y seguir adelante, sostuvo

image.png Billi Mucklow sin su anillo de bodas, a dos días del casamiento con Andy Carroll.

La foto puede significar la cancelación de la boda. The Sun afirmó que, a pesar de todo, Carroll y Mucklow llegarán al altar.

Otros medios, no tan optimistas en el caso, dictan que Billi Mucklow "no está de humor para casarse" después de que se filtraran fotos de su prometido en la cama con otras mujeres, y en un estado de ebriedad tras una fiesta que se extendió hasta altas horas de la madrugada.

Billi le dijo al personal de la tienda de novias que no quiere casarse después del doloroso drama, reveló The Mirror.

Aunque el medio inglés destacó según una fuente del círculo íntimo de la novia : "Ha llevado años organizar y preparar esta boda, ella (Billi Mucklow) se ha esforzado mucho y simplemente están demasiado avanzados para cancelar la boda. Ella sabe que las acciones de Andy (Carroll) estarán en la mente de todos y es vergonzoso para ella".

"No pasó nada"

Taylor Jane Wilke -principal implicada y quien filtró las fotos en la cama con Andy Carroll- defendió al jugador inglés, a pesar de "no saber que se iba a casar", con Billi Mucklow.

"No pasó nada, estábamos todos tan borrachos que nos desmayamos", explicó Taylor Jane Wilkey, encargada del bar en Dubai y que siguió la fiesta en la habitación de hotel de Andy Carroll, acompañada por otros amigos.

"Espero que Billi (Mucklow) lo perdone. Andy (Carroll) fue un buen tipo. Odiaría que cancelaran la boda por todo esto. No debería haber tomado las fotos, pero estoy enojada porque se filtraron a los medios. Parezco un oportunista que no lo soy y he recibido amenazas de muerte y mensajes de odio, ha sido muy molesto", afirmó Wilkey.

Lo siento, Billi, sé cómo se ve, pero no tuvimos sexo, lo juro Lo siento, Billi, sé cómo se ve, pero no tuvimos sexo, lo juro

image.png Taylor Jane Wilkey y Andy Carroll en la cama tras una fiesta en Dubai.

Y continuó: "Llegó al punto en que Andy casi se desmayó. Se había quitado la camisa pero todavía estaba en pantalones. Siguió acostado en la cama casi dormido", continuó Taylor Jane Wilkey.

Cuando me tomé esa selfie con él en la cama, todavía estaba vestida, llevaba un vestido rosa y, como el teléfono estaba ampliado, parecía que estaba desnuda, pero no lo estaba. Todos los demás estaban allí, era solo una broma, justificó Wilkey, en declaraciones levantadas por Infobae

