La guerra fría llega a los JJOO

El informe de Inside the Games sobre la ceremonia cancelada el miércoles (9/2), cuando el Comité Olímpico Internacional citó obstáculos legales que requerían un acuerdo con la Unión Internacional de Patinaje sobre hielo (UIP), afirmó que la naturaleza exacta del problema no está clara y que parte de la disputa se refiere a si la supuesta transgresión tuvo lugar dentro o fuera de la competencia que se está desarrollando en Beijing. La ceremonia se canceló porque uno de los miembros del equipo ruso supuestamente había dado positivo por una sustancia que no ayudaría al rendimiento, informó The Guardian .