La frase sobre Lionel Messi que preocupó a toda la Selección

"Hoy hablábamos con Agustín (Caviglia) que, en el radar de Scaloni, allí en el búnker, en Doha, estará el nombre de Nehuén Pérez porque hoy será el único que tenga actividad. Después se van a venir desde este miércoles al día domingo una seguidilla de partidos entre Liga y Copa de la Liga en el caso deInglaterra, de 'Dibu' Martínez, para ver como vayan terminando cada uno desde lo físico".

image.png Lionel Scaloni y Claudio 'Chiqui' Tapia ya se encuentran en Qatar. (NA).

En esa línea, Monroig continuó:

"Antes de subirse a ese avión, que lo depositó en Doha a Scaloni, habló por teléfono entre 20 y 23 jugadores a los que les confirmó que son parte del Mundial, que van a estar entre los 26. Con el asterisco de terminar en perfectas condiciones desde lo físco en cada una de las ligas", detalló.

Y planteó: "Ahora, ¿cómo jugará en la cabeza de los jugadores que recibieron el llamado, sabiendo que ya están y conociendo que tienen uno, o en algunos casos, dos partidos por delante".

Agustín Caviglia, otro de sus colegas en los estudios de ESPN, lo intercedió. "Esa es la duda, ese es el miedo muchas veces a este altura. Con la cercanía de la cita mundialista, entiendo que eso también fue parte de la charla de Scaloni, esto de que 'vayan a fondo', sabiendo que es la mejor forma de llegar", mencionó.

A lo que Diego Monroig contestó: "Sí, sí porque si vas a medias y tenés el foco puesto en Qatar, donde todavía no estás, puede llegar a ser un grave error. Lo había manifestado Messi en los Estados Unidos, en la última gira, donde le preguntábamos sobre si era difícil alejarse mentalmente de la cita mundialista y realmente decía que 'sí, que cuesta y mucho'".

-Agustina Casanova: "¿Cómo es la agenda de la Selección?".

"A partir de mañana (9/11), Scaloni va a estar arribando con su cuerpo técnico aquí en Abu Dhabi, atento con lo que suceda con cada uno de los jugadores y ahí recibiendolos mientras los vayan liberando. La primera liga en terminar es la española: a partir del 11 ya va a tener a todos los militantes de esa liga. Luego, comenzarán los entrenamientos vespertinos, me confirman, para evitar esquivar este clima tan difícil. La Selección Argentina tiene decidido trabajar de noche, más allá de que algunos partidos serán de día".

-Agustín Caviglia: "¿Ese amistoso ante Emiratros Árabes puede servir para que un jugador dé un paso adelante?"

"Yo pienso en (Paulo) Dybala. Si Dybala el domingo (13/11) suma minutos frente a Torino, estamos hablando del domingo 13, y el partido es el 16, se mete en la lista de 26. Yo creo que le vendría bien sumar minutos también el 16", aseguró Monroig.

Y agregó: "Repasamos los 12 jugadores que tendrán actividad este fin de semana, previo al amistoso del 16: 'Dibu' Martínez, Alexis Mac Allister, Messi, (Ángel) Di María, (Leandro) Paredes, (Juan) Musso, Lautaro Martínez, 'Tucu' Correa, Nico González, Dybala, Enzo Fernández y (Nicolás) Otamendi. Todos ellos tendrían actividad el domingo 13".

"Uno tenía expectativas de que Scaloni diera la lista antes del 14, pero sabiendo que el 13 tenés actividad y en su gran mayoría hay varios jugadores, quizás te cambie los planes. Veremos que opción toma Scaloni. Es muy probable que dé la lista de 26 el 14, luego de que cada aspirante termine la competenca en cada liga".

-Agustina Casanova: "En cuanto a Gio Lo Celso, estamos hablando de un milagro en definitiva, Diego".

"Sí, y acá volvemos a citar la nota de Scaloni en el aeropuerto con Fede Bueno, donde el entrenador también marcó que, jugador que no esté al 100% para el debut, va a ser descartado. Desde el vamos, Gio Lo Celso no va a estar en un 100% para el debut, por ende, lo tendríamos que descartar. Ahora, ¿por qué no se lo descarta? Porque me parece que todavía no hay una decisión tomada, si bien, al único que esperarían en plena competencia, sería a Lionel Messi, por una cuestión lógica, Gio Lo Celso no deja de ser una pieza clave para la Selección Argentina", sumó el reportero.

Cuando le consultaron por la actualidad de Giovanni Lo Celso, Monroig explicó:

"Tanto Tottenham -club dueño del pase de Gio-, como Villarreal, club en el que juega ahora, pretenden que el futbolista se opere del pequeño desprendimento muscular. El jugador apuesta a esquivar la operación para poder estar a disposición de Scaloni y, quien sabe, en el tercer o cuarto partido de etsa Copa del Mundo. El objetivo de Scaloni es que los 26 lleguen 100% desde lo físico para que trabajen todos a la par".

La frase que preocupó sobre Lionel Messi

El pasado sábado (5/11), la Pulga fue desafectado del encuentro entre París Saint Germain y Lorient, debido a una inflamación del tendón de Aquiles.

Cada molestia, por más mínima que sea, provoca una ola de sustos en la Selección Argentina y en todo el mundo futbolístico. El delantero se encuentra en su mejor momento desde su llegada al PSG y apunta todos los cañones a levantar la Copa del Mundo con el combinado nacional.

Sin embargo, el propio Diego Monroig, deslizó una frase que alarmó a varios.

A priori uno podría entender que el 10 no llega en plenitud física, pero a lo que se refirió Diego Monroig es que el rosarino, en caso de ser necesario, será aguardado por el cuerpo técnico y médico de Lionel Scaloni.

Aún así habrá que ser cautos y seguir muy de cerca los pasos de Messi de aquí hasta el comienzo de Qatar 2022, sabiendo que a sus 35 años las lesiones no significan el mismo tiempo de recuperación que cuando era más joven, además de conocer su expediente físico de la temporada pasada, donde sus dolencias fueron muy reincidentes.

image.png ¿Messi llega bien al Mundial? (Foto: Captura ESPN - Flow).

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi con el PSG

El astro argentino tiene un último compromiso previo a su desembarco en Qatar y a su sueño mundialista. Será el próximo domingo (13/11) ante Auxerre, por la 15° jornada de la Ligue 1.

