La cocaína: La nueva problemática de la Premier League

image.png La Premier League, la liga local mas importante del futbol.

El uso y posesión de drogas en la temporada 2019 y 2020, llevada a cabo en Gales e Inglaterra, sólo fue descubierta en 103 partidos, en donde el 81% pertenecía a la cocaína.

The Athletic, buscando respuestas a esto, le escribió a los 20 equipos de la Premier para saber qué métodos habían aplicado para disminuir la curva del uso de drogas dentro de sus estadios. De estos, ocho se negaron a revelar su identidad para no dejar en evidencia las metodologías utilizadas en cada caso, pero la mayoría dispone de perros para chequear a los espectadores en las entradas a las arenas y lugares aleatorios de ‘cacheo’ en todo el territorio del club.

Un equipo en particular explicó que pone su foco en el público visitante, mientras que otro resaltó que manda a distintos guardias a hacer chequeos rutinarios en las zonas de baños.

El Manchester United, que explicó que ‘no tiene evidencia del uso de la cocaína dentro del estadio’, resaltó que ‘si fuera descubierto un caso, el fanatico sería removido del club y entregado a la policía’.

Brighton & Hove Albion fue el único en expresar que ‘realmente había un problema con el uso de las drogas dentro de los estadios'. “Estamos realmente preocupados”, reveló una fuente anónima al medio en cuestión.

image.png Los últimos disturbios generados a las afueras del estadio del Manchester United.

Este asunto deriva en la violencia en estos territorios, por eso la preocupación de los equipos. Fue la doctora Martha Newson, licenciada en antropología de Oxford, quien midió también el uso para dar cuenta de las métricas: descubrió que 1/3 de los adultos que van a la cancha vieron gente utilizando cocaína dentro del perímetro y 1 de cada 100 había consumido al atender un partido de fútbol, métricas que demuestran el grave fenómeno vivido.

“La cocaína te explota los egos”, resaltó la licenciada en diálogo con The Athletic, explicando que esto podría derivar en un acto de violencia, a lo que agregó:

Cuando eso se une a estos lazos fuertes y la identidad de pertenencia que proviene del fútbol, uno se siente más poderoso en un entorno masculino. Tenes todo el peso de un club a tus espaldas. Es un coctel con una identidad de club que explota en cada partido Cuando eso se une a estos lazos fuertes y la identidad de pertenencia que proviene del fútbol, uno se siente más poderoso en un entorno masculino. Tenes todo el peso de un club a tus espaldas. Es un coctel con una identidad de club que explota en cada partido

“Hay mucha más gente consumiendo cocaína hoy en día de lo que había hace cinco años atrás”, comentó también el profesor Geoff Pearson, titular de derecho penal y especialista en la policía futbolística. “Se convirtió en una parte del carnaval cultural del fanático”, siguió Pearson, que también reivindico lo sostenido antes por Newson:

Algunas personas se vuelven más agresivas cuando usan cocaína. Pero no creo que sea una causa directa. No tenemos datos que sugieren que esto es el detonante de lo que pasa en el fútbol Algunas personas se vuelven más agresivas cuando usan cocaína. Pero no creo que sea una causa directa. No tenemos datos que sugieren que esto es el detonante de lo que pasa en el fútbol

image.png La cocaína, la droga mas utilizada en el territorio del Reino Unido.

El medio, luego utilizó la palabra de muchos adictos a la cocaína que dieron su parecer relacionando la droga con la violencia en el fútbol: la mayoría sostuvo que antes la violencia era mayor y el uso de dicha droga era menor, cuestión que remarca que no van necesariamente de la mano.

La cocaína es la segunda droga más usada en el Reino Unido por detrás del cannabis. Los datos marcan que un 2,6% de la población, que tiene entre 16 y 59 años, usa dicha droga, porcentaje equivalente a unos 873.000 adultos. Entre los menores (de 16 a 24 años) el número es mayor: un 5,3% consume cocaína.

Los consumos de hoy en día son cinco veces más grandes de los marcados en 1995, teniendo ahora más accesibilidad a la droga que aumentó su producción y que bajó sus precios. Fue la ONU quien marcó que el precio de la cocaína bajó casi 2/3 de su valor comparado con el sostenido en 1990. Sobrepasó al resto de las drogas clase A usadas en el territorio británico, quedándose por arriba del éxtasis, los alucinógenos y las anfetaminas.

Estos sentimientos de fuerza física, aceleración, lo contrario a la fatiga, sino más bien una droga estimulante, lleva a que sea una de las principales alarmas en el entorno futbolístico de la región, quien ve que en otros deportes, como el tenis o las carreras de caballos, también lo sufren. Sin embargo, el fútbol es el deporte más popular del mundo y de dicho territorio, por eso lo alarmante de la cuestión.

“Se trata más del control de los grandes públicos que del crimen en sí mismo”, explicó un policía que no reveló su identidad al medio, pero que contó cómo encaran esto desde dicho entorno que casi no puede manejar el fenómeno.

Está claro que esta cuestión seguramente progrese o vuelva a marcar la agenda de los principales medios de deportes, quienes constantemente remarcan la violencia surgida en el fútbol. Esta problemática no parece tener un método de freno para los clubes o los oficiales a cargo.

