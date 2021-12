L-Gante y otro boom en las redes por su fanatismo con Boca

El cantante argentino recibió regalos de Peñarol y Nacional, los clubes más importantes del fútbol charrúa. Esto acarreó disputa entre los simpatizantes de ambas instituciones en las redes sociales, generando un debate acerca de cuál era el equipo preferido por el propio L-Gante.

Arriba del escenario, el hombre de 21 años puso fin a la polémica.

Está todo piola con Nacional, pero esa era la camiseta que me faltaba. Yo no hago diferencia. La diferencia la hacen los giles. Yo solo soy hincha de Boca Juniors, soltó L-Gante Está todo piola con Nacional, pero esa era la camiseta que me faltaba. Yo no hago diferencia. La diferencia la hacen los giles. Yo solo soy hincha de Boca Juniors, soltó L-Gante

En ese sentido, el vocalista estuvo presente también en el asado de fin de año de la hinchada xeneize, en paralelo con festejos en el gimnasio "Quinquela Martín", que organizó la dirigencia de Boca Juniors.

"¡Aguante Boca, perro!" y varias canciones a la vieja usanza, L-Gante animó la fiesta de cierre de año.