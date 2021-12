Kylian Mbappé fue nombrado mejor jugador del año

El premio que recibió Kylian Mbappé (28/12) no es el mismo al Balón de Oro de Lionel Messi.

Estos premios tienen la particularidad de que los aficionados tienen protagonismo en la decisión final, ya que son ellos en primera instancia quienes eligen a los cinco finalistas de cada categoría. Luego, en la segunda ronda, pueden apoyar a su favorito, pero ese voto representa el 40% de la decisión final, mientras que el 60% restante le corresponde a un jurado de expertos. Es por eso que muchas veces los ganadores de este premio no son los mismos que en The Best o en el Balón de Oro, mencionó Infobae.

Aún sufriendo diversas lesiones durante este año, el francés fue elegido como el mejor del planeta por encima de Robert Lewandoski, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

image.png Kylian Mbappé fue elegido mejor jugador del año, en la gala de los Globe Soccer Awards.

Por su parte, Cristiano Ronaldo fue nombrado "Mejor goleador de toda la historia". El atacante de 37 años del Manchester United superó -este año- los 700 goles como profesional. El retiro, por ahora, no es opción para un ambicioso Ronaldo.

Robert Lewandoski, también fue premiado en Dubái. Tras la polémica por el Balón de Oro 2020 y 2021, el polaco fue galardonado con el premio Maradona al mejor goleador del año.