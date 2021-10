Karim Benzema fue condenado a prisión por chantaje sexual

Benzema fue el único de los cinco acusados ​​que no se presentó en la vista oral, amparándose en sus obligaciones deportivas. El atacante del Real Madrid fue imputado en la causa por una conversación que mantuvo con Valbuena durante una concentración de la selección, en octubre de 2015. En la charla, alertaba de las consecuencias de no atender las amenazas de los chantajistas, lo que hizo sospechar al ex jugador del Olympique de Marsella que estaba implicado en la trama.