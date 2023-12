Jürgen Klopp, alarmante sobre la lesión de Alexis Mac Allister: "Nunca antes lo había visto"

Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos Nunca antes había tenido esta lesión en uno de mis jugadores, pero ahora la tenemos

La jugada que ocasionó la preocupación del mediocampista argentino surgió luego de un pisotón que sufrió por parte del jugador Gustavo Hamer en el arranque del partido. Sin embargo, a pesar del impacto el exjugador de Boca Juniors se quedó jugando.

Sobre la posibilidad de que pronto regrese al campo de juego, el entrenador prefirió ir con calma. “Espero que no tarde tanto, me gustaría decir que es día a día. Quizás podría jugar el próximo partido, pero no estará preparado para eso también", señaló.

