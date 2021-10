Juegos OlÍmpicos: Arreglos y corrupción de jueces y árbitros

El profesor canadiense Richard McLaren fue quien expuso el dopaje patrocinado por Rusia, origen de sanciones olímpicas a esa federación. Luego él fue contratado para otra tarea de investigación deportiva: el tongo en el boxeo.

Dinero

Un informe de 149 páginas del equipo de McLaren detalló los mecanismos de manipulación de los combates, incluido uno que recibió una oferta de soborno de 6 cifras.

Él apuntó contra Ching-Kuo Wu y Karim Bouzidi, por entonces presidente y director ejecutivo de AIBA, respectivamente.

McLaren confirmó que los combates manipulados incluyeron los cuartos de final de peso gallo entre el irlandés Michael Conlan y el ruso Vladimir Nikitin.

También el combate por la medalla de oro en la categoría peso pesado entre el ruso Evgeny Tischenko y el kazajo Vasily Levit.

McLaren dijo que la investigación también encontró "problemas" en relación con" la decisión de otorgarla decisión de conceder la medalla de oro en la categoría súper pesado al francés Tony Yoka en lugar del británico Joe Joyce.

McLaren informó que se ofreció un soborno de hasta US$ 250.000 para arreglar el resultado de la semifinal de peso ligero entre Otgondalai Dorjnyambuu, de Mongolia; y Sofiane Oumiha, de Francia.

Al final, no se pagó ningún soborno, pero el boxeador mongol perdió con una "puntuación muy inusual" que era idéntica en las tarjetas de puntuación de los 5 jueces.

michael conlan vladimir nikitin.jpg Juegos Olímpicos bajo sospecha. Los cuartos de final de peso gallo entre el irlandés Michael Conlan y el ruso Vladimir Nikitin fue uno de los combates manipulados en Río 2016

El informe detalla cómo árbitros y jueces "obedientes y cómplices", actuando bajo una "cultura de miedo, intimidación y obediencia" creada por AIBA, corrompieron el torneo de box en Río 2016.

La "connivencia, aprobación y reconocimiento y apoyo cómplice" del esquema de manipulación de Wu y Bouzidi fue "vital para el éxito de la corrupción" llevada a cabo en los Juegos, afirma el informe.

Wu y Bouzidi, cuya conducta fue cuestionada en una investigación interna de la AIBA sobre la competencia de boxeo en Río 2016 -que nunca se publicó-, fueron "actores clave en la organización del campo de juego para permitir que floreciera la manipulación", dijo McLaren.

"Por ejemplo, el director ejecutivo tomó poderes que pertenecen a las Comisiones permanentes", agregó.

Una vez adquirido el poder, él [Bouzidi] supervisó el nombramiento de árbitros y jueces que supieran lo que estaba pasando pero que cumplieran con la manipulación o que fueran incompetentes y quisieran continuar como árbitro y juez (R&J) por lo que estaban dispuestos para cumplir o hacer la vista gorda a lo que estaba pasando.

Wu también "evitó la discusión de lo que aparentemente sabía que era una conducta inapropiada" en sus informes al Comité Olímpico Internacional (COI) durante su tiempo en la Junta Ejecutiva, que "enmascara la actividad corrupta para presentar una falsa impresión de las acciones en la AIBA para el COI".

Señales

El equipo de McLaren ha recomendado a AIBA que considere una posible acción disciplinaria contra Wu, Bouzidi y "árbitros y jueces seleccionados de 5 y 3 estrellas".

McLaren descubrió que existía una cultura de "favores", particularmente entre los países postsoviéticos, y ya en Londres 2012, Azerbaiyán otorgó a Aiba un préstamo de US$ 10 millones con la expectativa de que los combates se manipularan a su favor.

A esto le siguió un préstamo adicional de US$ 10 millones de Kazajstán. Lo que siguió fue que los R&J sintieron la presión de conceder combates a los boxeadores azeríes o kazajos. La manipulación derivada del préstamo de Azeri se filtró en los Juegos de Londres. Justo antes de los Juegos, la BBC publicó una historia de medallas por dinero. La acusación era que a los azeríes se les habían prometido medallas olímpicas como condición para el préstamo de US$ 10 millones mencionado anteriormente. Entonces el presidente CK Wu, siempre preocupado por las percepciones del público, emitió una orden ejecutiva para garantizar que Azerbaiyán no ganara ninguna medalla. El temor de CK Wu era que, si los azeríes hubieran ganado, habría demostrado que las acusaciones de corrupción del documental eran correctas. Por lo tanto, tuvo que llevarse a cabo una manipulación inversa para asegurarse de que no ganaran ninguna medalla para la percepción pública. Los azeríes se sintieron traicionados al final de Londres 2012.

Hablando en Lausana, Suiza, McLaren le dijo al diario The Guardian que un equipo cuidadosamente seleccionado de árbitros y jueces senior "5 estrellas" utilizó señales en el ring o instruyó a sus colegas en la mañana de las peleas sobre quién debería ganar. Mientras tanto, los oficiales incorruptibles fueron expulsados del boxeo, con un proceso de eliminación durante la competencia de clasificación para Río.

McLaren proporcionará más informes sobre la investigación en noviembre 2021 y luego en marzo de 2022.