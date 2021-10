Juan Román Riquelme y otra gambeta en Boca Juniors

No tengo dudas. El mejor jugador de Argentina es Villa. Tuvimos que escuchar por mucho tiempo que define mal, que define mal, pero es el mejor jugador del país. Los caga a baile y a goles a todos. Nacho Fernández ya no está y él claramente es el mejor No tengo dudas. El mejor jugador de Argentina es Villa. Tuvimos que escuchar por mucho tiempo que define mal, que define mal, pero es el mejor jugador del país. Los caga a baile y a goles a todos. Nacho Fernández ya no está y él claramente es el mejor