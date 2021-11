Juan Román Riquelme se atragantó con sus propias palabras

A tal punto, que apareció la figura de Carlos Tévez.

En 2017, desde China, Carlos Tévez disparó contra Juan Román Riquelme.

Una de las cuestiones que se le critica a Riquelme es que ahora siempre sale a hablar, o cuando pierde Boca y gana River. Es muy fácil hablar desde afuera. Cuando nosotros perdíamos, él salía a hablar y a matar a los jugadores de Boca. Cuando River ganaba, él salía la otro día y decía 'que bien que juega el equipo de Gallardo'. Me lo banqué un año y medio. Una de las cuestiones que se le critica a Riquelme es que ahora siempre sale a hablar, o cuando pierde Boca y gana River. Es muy fácil hablar desde afuera. Cuando nosotros perdíamos, él salía a hablar y a matar a los jugadores de Boca. Cuando River ganaba, él salía la otro día y decía 'que bien que juega el equipo de Gallardo'. Me lo banqué un año y medio.

Cuando Riquelme jugaba no tenía amigos periodistas, ahora toma mate con ellos. Siempre trata de tirar a los jugadores de Boca para abajo, siempre critica al cuerpo técnico y los jugadores. No le hace bien al club y deja mucho que desear Cuando Riquelme jugaba no tenía amigos periodistas, ahora toma mate con ellos. Siempre trata de tirar a los jugadores de Boca para abajo, siempre critica al cuerpo técnico y los jugadores. No le hace bien al club y deja mucho que desear

En aquella pelea entre ídolos, Tévez hacía fuerza por su amigo y presidente Daniel Angelici, y Riquelme, del bando totalmente opuesto.

image.png Carlos Tévez y Juan Román Riquelme. (Foto: Cortesía: El Destape).

A veces es mejor callar

Juan Román Riquelme había dicho, tras un empate en un Superclásico de este año, que River jugaba mal.

Hace mucho que River juega mal Hace mucho que River juega mal

Se escuchó de la boca de Riquelme, aunque no fue en una entrevista, sino que el exfutbolista lo gritó desde las vacías tribunas de La Bombonera, que aún no recibía hinchas por la pandemia.

La declaración de 'JRR' cayó mal entre hinchas de ambos equipos.

Porque Riquelme se debería ocupar únicamente en dirigir a su Boca,

Y porque los hinchas de River no quieren que Riquelme opine sobre su club.

Si bien es debatible si el '10' podía tener razón o no, el mensaje hizo ruido en todas partes y los hinchas riverplatenses se acuerdan de la declaración del exjugador de Boca, cada vez que River juega, gana y gusta.

RIQUELME: "Hace mucho que juega mal River"

Además, Juan Román Riquelme tuvo varios entredichos que sacaron chispas con Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Gallardo.

Los memes

