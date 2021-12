Juan Román Riquelme le dedicó el título a Mauricio Macri

Juan Román Riquelme salió despedido hacia el centro del campo, ni sus compañeros lo pudieron frenar. El futbolista se frenó y, mirando al palco oficial de La Bombonera, puso sus manos por detrás de sus oídos, como queriendo escuchar a todos.

A excepción del presidente xeneize, en ese entonces, Mauricio Macri, toda la Comisión Directiva se encontraba en el lugar que Riquelme posaba sus ojos, oídos y gestos. Y la imagen, dio la vuelta al mundo por lo polémica que resultó.

La bronca de Román no era únicamente con Macri, sino con la dirigencia en su totalidad. El jugador mismo, venía reclamándole a la institución xeneize la suma de 2.500.000 de dólares, en compensación por los logros deportivos que Juan Román Riquelme lideró dentro de la cancha.

Por su parte, Mauricio Macri, no quería saber nada con el contrato de Riquelme.

La bomba explotó cuando, del lado del presidente Macri, comenzó a circular la versión de los 500.000 pesos que figuraban como pérdida en el balance, habían sido cedidos a Juan Román Riquelme para que adquiriera una casa, contó Olé.

El trato entre ambos protagonistas no tenía punto de retorno: desde la parte dirigencial, le ofrecían al futbolista $500.000 anuales, el contrato más alto. Si Román Riquelme no renovaba su contrato con Boca, ni aceptaba la oferta del FC Barcelona, quedaría "atado" al club por las 2 temporadas subsiguientes.

Riquelme terminaría marchándose al FC Barcelona por la suma de 26.000.000 de dólares.

Riquelme vs. Macri-Angelici

Juan Román Riquelme no ocultó su mala relación con Mauricio Macri y Daniel Angelici en los festejos de Boca campeón.

La gente anterior (Angelici, Macri) estuvo 25 años y lo usaron para lo que lo necesitaban. Ahora hay que volver a ser un club de fútbol y lo estamos consiguiendo La gente anterior (Angelici, Macri) estuvo 25 años y lo usaron para lo que lo necesitaban. Ahora hay que volver a ser un club de fútbol y lo estamos consiguiendo

, salió de la boca del vicepresidente xeneize. Así como cada vez que tiene la posibilidad de hablar, el ídolo no escondió su enojo.

Posteriormente, Riquelme lanzó una bomba que dio vueltas en todos lados.

Este club ha hecho presidente del país a Mauricio Macri, imaginate lo que es Boca Este club ha hecho presidente del país a Mauricio Macri, imaginate lo que es Boca

A priori, uno pensaría que la frase enaltece a Boca Juniors como institución, por su popularidad y repercusión a nivel mundial, pero el trasfondo va un poco más allá.

Juan Román Riquelme habla de que Mauricio Macri utilizó al club xeneize como trampolín a la política, que su gestión tuvo que ver pura y exclusivamente con fines políticos. Pero a su vez, Riquelme se diferencia. "Ahora hay que volver a ser un club de fútbol".

El vicepresidente e ídolo de la institución, se jacta de sus logros deportivos, los cuales incluyeron 3 vueltas olímpicas.

"Los hinchas de Boca van a festejar un título antes de Navidad. Fue una final con mucho respeto, a los dos les costó sacar ventajas. Pero nosotros necesitábamos ganar y entrar a la Copa Libertadores".

Este dardo de Román Riquelme a Mauricio Macri y Daniel Angelici, coincide con un rumor que circuló en las últimas horas y que incluye al dirigente radical.

Declaraciones

Juan Román Riquelme habló de la gestión, el futuro de Sebastián Battaglia y más.

"Se cumplen dos años de la elección, pasó rápido, disfrutamos mucho. Estamos contentos de que el hincha pase Navidad festejando. Sabemos que el sábado la cancha va a estar muy linda".

"Ya volvió la gente, y el año que viene haremos la despedida. Veremos cuántas son si son una o dos. Ya tengo ganas de volver a jugar. ¿Con quienes? Habrá que invitar a muchos. Tengo la suerte de tener en el club 20 ex compañeros en el Senior".

"Es bueno que Gallardo siga en la Argentina y es importante que Boca sea campeón. Las dos cosas son buenas. Ya hemos competido y ya hemos ganado, es bueno, lo hacemos lo mejor que podemos. Sabemos que lo nuestro quieren que valga poco y el resto valga un montón".

Sobre el periodismo: "Hay que ser realistas: inventan una cosa u otra. Ustedes se enteran palabra por palabra lo que se dice en un vestuario. Pero yo fui a ese vestuario a felicitar a los jugadores. Mirá el país que vivimos que vas a felicitarlos y dicen que está mal. Sabemos que se iba a hablar todos los días. No es normal que alguien baje a felicitar a sus jugadores, eso es lo que no es normal. No iba a faltar el respeto a los jugadores, yo los amo, los cuido, por más que hagan cagadas".

Sobre la continuidad de Sebastián Battaglia: "No tengo obligación de contestar eso. Vamos a festejar el sábado, el partido vs Barcelona y luego nos sentaremos con el DT, analizar todo y sin darle vuelta al tema".

"Yo estoy feliz, en el club que amo. La gente está contenta de nuevo. Hoy necesitábamos ganar para clasificar, estábamos en el Repechaje de la Libertadores. Estamos contentos y cada año que arranca la Copa, tenemos la ilusión de llegar a la final y luego nos sentaremos con el DT, analizar todo y sin darle vuelta al tema".

