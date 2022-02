Su padre, Walter Pavón, mencionó los roces del delantero con la dirigencia boquense. "Boca no mostró interés por Cristian, salvo por el trabajo. Nunca le preguntaron cómo estaba, cómo se sentía o qué pensaba. Creo que es injusto el trato que tiene, porque con Boca se rompió hasta el alma. Después sobre el final tuvo un bajón anímico y futbolístico, que no lo voy a negar. También se dieron otras cosas en la familia, yo sufrí un infarto y estuve muy mal. Y él no deja de ser un pibe".