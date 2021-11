Juan Román Riquelme cambió la agenda y todo Boca lo sufre

image.png Boca y Argentinos Juniors hicieron llorar a la pelota ante la incesante lluvia (8/8).

Sin embargo, el último domingo (28/11) no hubo excepción a la regla. Patricio Loustau usó el sentido común y decidió postergar el partido que estaba pautado para las 21:30 hs en La Bombonera.

El árbitro principal, junto a sus colaboradores, recorrieron el césped minutos antes de la salida de los equipos a la cancha y su dictamen inequívoco: no se podía jugar al fútbol.

A los hinchas xeneizes poco les pareció importar. Coparon las populares sur y norte de La Bombonera y alentaron por el equipo sin que haya saltado al terreno de juego.

image.png Patricio Loustau suspendió el Boca-Newell's por las condiciones climáticas (28/11).

Pero la cuestión no queda allí. Ya que otros equipos de Primera y de ascenso pudieron disputar sus partidos pese a la lluvia.

Argentinos Juniors ante Gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia ante Colón y Dock Sud ante Berazategui.

Todos pudieron disputarse, si bien el agua acumulada en el césped se notó bastante, no pudo evitar que los equipos disputen sus partidos. Por ejemplo, el estadio de Dock Sud, se encuentra a menos de 5 kilómetros de distancia de La Bombonera, y el 'docke' jugó pero Boca no, y eso que no mencionamos las -enormes- diferencias presupuestarias y estructurales de uno y otro.

Equipos de CABA y Conurbano que pudieron jugar este domingo de local con lluvia:



Argentinos

Defensa y Justicia

UAI Urquiza

Dock Sud



Equipos que no pudieron jugar de local este domingo con lluvia:



Boca



Datos. No opiniones. — Nadir Ghazal (@turcocarp) November 29, 2021

Prioridades

Culminado el mencionado cotejo ante Argentinos Juniors (8/8), la dirigencia y el Consejo de Fútbol decidieron profundizar los trabajos de drenaje y resemblado en La Bombonera. Aquella decisión no pudo florecer por el anuncio del regreso del público a los estadios de fútbol.

El deseo de Juan Román Riquelme era que Boca jugase sus partidos de local en otro estadio (Racing o Vélez) y de mientras mejorar el césped de la casa bostera.

Con la postergación confirmada (28/11), Jorge Bermúdez le echó la culpa a las presidencias de Daniel Angelici y Mauricio Macri por la falta de trabajo en el césped de La Bombonera.

Hace 20 años se tuvo que haber hecho este trabajo. Nuestro compromiso está en hacerlo. Por la pandemia no se pudo realizar Hace 20 años se tuvo que haber hecho este trabajo. Nuestro compromiso está en hacerlo. Por la pandemia no se pudo realizar

"Después de aquel partido con Argentinos bajo la lluvia se pensó en hacerlo pero justó se habilitó el regreso de la gente a la cancha y no quisimos cerrar el estadio. Pero estamos comprometidos a solucionarlo. Se tomarán las medidas correspondientes para que la cancha se arregle de una vez por todas", según textuales de Olé.

Que alguien le avise al 'Patrón' que River sí renovó su campo durante la pandemia...

image.png Jorge 'Patrón' Bermúdez. (Gentileza: Clarín).

En ese sentido, el césped y el drenaje de Boca Juniors fracasaron rotundamente, otra vez. El partido no se habría suspendido por la lluvia en sí, sino porque el campo de juego no aguantó y no estuvo a la altura de la situación.

En el parate por la Copa América 2021, Boca Juniors "mejoró" su sistema de drenaje previo al reinicio de la temporada y los partidos de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. El club lo había oficializado mediante un video en su cuenta de Twitter.

