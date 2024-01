Italia eliminó la Ley Beckham y el Calcio está que arde

image.png Lucas Beltrán fue una de las últimas incorporaciones de la Serie A desde Argentina.

Equipos como el Milan, la Juventus, la Roma y el Napoli (último campeón de la Serie A) también mostraron su rechazo. Además, Claudio Lotito, Senador Nacional y dueño de la Lazio dijo que el fin del decreto “No es bueno porque el Estado no recauda el dinero. Si tienes un extranjero que paga impuestos en Italia, será mejor que alguien que no viene y no los paga”.

El Gobierno italiano está firme en la decisión que tomó, y ahora habrá que ver como se desarrollan los mercados de pases italianos. Si los clubes de la Serie A apuestan a sus inferiores o al fútbol local, si eligen contratar jugadores consagrados para evitar invertir en apuestas juveniles, o si aún seguirán mirando el torneo argentino en busca de la próxima joya del fútbol mundial.

