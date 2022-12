Irán desmintió condena a muerte a Amir Nasr Azadani

AmirNasrAzadaniIrandesmentidaFoto1.jpg Irán desmintió la información de que haya condenado a muerte al futbolista Amir Nasr Azadani por apoyar las protestas a favor de las mujeres.

Sin embargo, Irán niega la mayor: no hay ejecución aún porque no ha habido juicio, aseguran. O dicho de otra forma: “Falsa noticias sobre la sentencia de muerte de un futbolista iraní”, en palabras de la citada Embajada de Irán en Colombia. Se trata de una reacción a unas palabras por Twitter del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había instado a Irán a “no matar” a Azadani. “Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol”, escribió Petro.