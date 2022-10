Interna en ESPN: Alina Moine le corta el mambo a periodista de River

Ocurre que, con el segundo puesto, los de Fernando Gago están habilitados a disputar un desempate ante Tigre -subcampeón de la Copa LPF ante el Xeneize- para decidir quién se mide ante los azul y oro por el Trofeo de Campeones. Dicho título se define entre el campeón de la Copa y la Liga Profesional. Al haber sido Boca el ganador de ambos, se jugará el mencionado desempate.

¿Quién lo diría? River, en el último partido de Marcelo Gallardo con el saco de DT, le regaló una alegría a Boca y le permitió salir coronarse. Si bien el sprint final de los de Ibarra en estas últimas fechas es ineludible, todo ello se hubiese marchitado si Franco Armani se hubiera tirado hacia el otro lado en el penal de Racing que ejecutó Galván.

Fueron momentos muy tensos en La Bombonera. El Xeneize estaba igualando ante Independiente 2-2 y la Academia no pasaba de la igualdad ante el Millonario. Con todo el viento a favor, los de Gago malograron un tiro desde los 12 pasos. De convertirlo, la alegría y el título se los hubiese llevado Racing.

image.png Boca es el campeón. (Diario Olé).

Alina Moine se cruzó a sus compañeros de ESPN

En la mañana del lunes (24/10), la comunicadora de 43 años desglosaba lo sucedido ayer (23/10) en La Bombonera y en Avellaneda, junto a Pablo Ferreira -conductor-, Tomi Davila -partidario de Racing- y Javier Gil Navarro -periodista partidario de River-. A pesar de algunos deslices con los primeros, la riña fue más con el último.

"Por el otro lado lo tenemos al señor Javier GIl Navarro, con un River que se queda con la victoria, con las palabras de su técnico sobre el final, Javi. Previo a esto, un banderazo dentro del playón del Monumental en esta era Gallardo y dos amistosos que le quedan a River por delante, Javi", presentó Moine a su colega.

"Que tal Alina, ¿cómo estas? Saludo a Pablo y Tomi. Sí, el banderazo fue adentro y afuera también, más allá de deshacer la convocatoria que se había realizado la gente fue igual. Bastantes hinchas fueron al puente Labruna a esperar la salida del micro que fue, por otra parte, bastante caótica porque había muchísimo público. Después, todo lo que ya hemos hablado: un partido que River lo jugó de una manera que ya lo dijo el propio Gallardo. Lo jugó como creía que había que jugarlo y 'como la historia manda', dijo algo así Gallardo".

Creo que acá, el desmérito si se quiere la tuvo Racing en ese penal. Obviamente, y lo hablábamos también antes, hay gente que está enojada con esto del fútbol y es así. En el fútbol suelen suceder estas cosas a lo largo de la historia. Parecía un guión sobreactuado, demasiadas cosas. Poco creíble. Pero se dio, agregó

Luego, el hombre que sigue el día a día del club Millonario se refirió al futuro inmediato de Marcelo Gallardo en River, teniendo en cuenta que aún le restan dos encuentros amistosos con La Banda.

"Como decía Alina, a River le quedan dos partidos. Veamos si dirige Gallardo. La lógica indica que sí, pero me dijeron eso y estoy tratando de averiguar por qué no los dirigiría, pero bueno, por ahora no tuve respuesta. Le queda un partido en Chile contra Colo-Colo y después contra Betis en Mendoza. Si los dirige Gallardo serían los dos últimos del técnico Millonario en esta etapa, pero me dijeron 'ojo que capaz no los dfirija'. Gallardo tiene contrato hasta fin de año, así que debería dirigirlos".

Alina Moine: "A priori estaba todo arreglado para que dirija esos dos partidos. Si hubo un cambio de opinión pasó el fin de semana", contestó.

"A mi me sorprendieron algunas voces del mundo River, muy ásperas para con Gallardo y el equipo, después de la victoria ante Racing. Digo, gente de la política de River. Declaraciones muy picantes. Me sorprendió eso", dijo Pablo Ferreira.

Las palabras del periodista tienen que ver con declaraciones de Antonio Caselli, dirigente opositor y que se lamentó por haberle "servido el campeonato" a Boca.

"Lamentable, vergonzoso, esto no se olvida mas. Somos de River, llévenlos al museo y cuéntenle la historia del club. Enséñenle que fue River, y quien nunca tiene que ganar si River no es campeón. Vayan a festejar con @FedericoBeligoy", twitteó.

https://twitter.com/AntonioCaselli/status/1584310949359783937 Lamentable, vergonzoso, esto no se olvida mas. Somos de River, llévenlos al museo y cuéntenle la historia del club. Enséñenle que fue River, y quien nunca tiene que ganar si River no es campeón. Vayan a festejar con @FedericoBeligoy — Antonio Caselli (@AntonioCaselli) October 23, 2022

"Sí, hubo muchos. En redes sociales hubo muchos comentarios a favor y en contra. Me parece que si lees los comentarios van a ser más en contra. Me parece que suena fuerte al tratarse de alguien que fue dirigente del club (Castelli), pero bueno, no me voy a poner a analizar lo que dijo. Puso lo que quiso y lo que sintió. Para mí fueron muy fuertes las palabras", contó Gil Navarro.

Posteriormente; el partidario de la campaña riverplatense intercedió a los dicos de Alina Moine y Pablo Ferreira, quienes comentaban acerca de la caída de Racing ante el conjunto de Marcelo Gallardo. "Creo que es una frustración pero no es un partido determinante", lanzó.

Llamalo frustrante, llamalo como quieras, pero es el desafío de Gago, replicó Moine, subiendo la temperatura en el aire de ESPN Llamalo frustrante, llamalo como quieras, pero es el desafío de Gago, replicó Moine, subiendo la temperatura en el aire de ESPN

"Hoy no. Vos estás dando por cierto algo que hoy el hincha de Racing, creo yo, ni lo vislumbra ni sospecha ni imagina. Con el correr de los días va a decir 'podemos tener una revancha' pero hoy no", sentenció el movilero.

"Ojalá que (Fernando) Gago y el plantel de Racing no piense como ustedes, que esté más de mi lado", apuntó la conductora hacia sus otros tres colegas. Desde allí, se produjo el siguiente intercambio con Javier Gil Navarro.

-JGN: "No tengas dudas de que piensan así".

-AM: "Así como ustedes? Tenés que tener mentalidad ganadora"

-JGN: "Yo estoy de acuerdo con vos de que la mentalidad ganadora la tenés que tener siempre. Ahora, venís de perder un torneo de una manera insólita, increíble, creo que ni piensan en eso. Ni piensan en esa situación".

-AM: "Eso es lo que el cuerpo técnico tiene que revertir. Lo que ustedes piensan, tiene que transformarse en lo que pienso yo",dijo, encogiendo los hombros.

javier gil navarro-COLLAGE (1).jpg Alina Moine y Javier Gil Navarro.

Luego, Pablo Ferreira comenzó a hablar de la suerte de "revancha" que puede tener Racing ante Boca en el Trofeo de Campeones y todos opinaron.

-AM: "No lo minimices eh (el Trofeo de Campeones), porque una cosa no quita la otra, inició, nuevamente, levantando sus hombros. Si le ganas el Trofeo de Campeones, y encima a Boca, Bicampeón del fútbol argentino en este año, ¿vos me vas a decir que no lo festejas?"

-Tomi Davila: "Obviamente, se va a festejar si es que se da el título en el Trofeo de Campeones. Primero, insisto, hay que ganarle a Tigre que va a ser un partido, en este contexto, bravísimo. Gago les dio libre a lo jugadores hasta el miércoles (26/10)".

-AM: "Me parece muy bien".

-PF a AM: "Pero nos vendiste el mundo de rosas, que hay que festejar, que el pasillo..."

-AM: "Yo hablo con buena parte del cuerpo técnico: el descanso es parte del entrenamiento. Es un buen descanso el de Racing de dos días. Físico y mental".

-PF: "Me gusta que estés viniendo para nuestro lado".

-AM: "Pero el golpe no quita lo que venga".

-PF: "Javier, se vuelve loca".

-AM: "Tengo la posibilidad de irme con otra sensación, me quiero ir ganador. Yo me muero si los tengo a ustedes tres en mi equipo, no sé cómo hago para convecerlos. Conmigo van al banco los tres".

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1584559081045610503 Momento de la línea de 5 en #SportsCenterAM, para analizar lo que dejó el cierre de la #LigaProfesional.



#ESPNenStarPlus

https://t.co/RqcMFYEWwI pic.twitter.com/bslLHRkkMn — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2022

De esa manera, Moine y Gil Navarro volvieron a sacarse chispas.

-JGN: "Estoy tratando de darte mi explicación, Ali, si me das un minutito te la doy. Yo creo que si la gana la va a festejar y si la gana está bien que la festeje. Ahora, que hoy esté pensando en eso, no".

-AM: "Pero si lo tenés que jugar si o sí, no lo vas a evitar".

-JGN: "Pero primero tenes que laburar un duelo de algo que pasó. Después sí. La va a festejar si la gana, pero el duelo lo tenés que hacer de lo que pasó".

-AM: "Sale Ferreira entra cámara 1; sale Gil Navarro entra cámara 2; sale Tomi Dávila entra el director Marcelo. No van a jugar conmigo esta definición", respondió irónicamente.

-PF: "Me gusta que vos consideres al Trofeo de Campeones de la misma manera que un trofeo de liga", contestó también de manera irónica.

-AM: "No, no pongas en mi boca cosas que no dije. Lo que perdiste lo perdiste. Ahora, tenés la posibilidad de irte con un título. No lo minimices, no lo minimices".

-PF: "Pero eso es como si me dijeras que jugas un partido a perder, nadie juega a perder".

-AM: "Pero vos me decís que ya sentís que se te va a complicar".

-PF: "Hoy no salgo por las calles y grito 'vamos Racing'. Te pones la remera al revés, como en el vestuario".

-JGN: "Por eso digo, hoy, y después, en un par de días, elaborar el duelo y jugar el partido. Eso está claro".

-AM: "Bueno chicos la verdad me aburrieron, ¿podemos ir a la pausa y cuando regresamos recién un tema salido del horno que vamos a estrenar en AM?", lanzó con una sonrisa nerviosa dibujada en su rostro.

-AM y PF: "Pausa, ya volvemos".

image.png Tensión en los estudios de ESPN entre Alina Moine y sus compañeros. (Foto: Captura ESPN- Flow).

